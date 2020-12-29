MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriZlatan hobileri için yeni orman satın aldı
GeriAvrupa Zlatan hobileri için yeni orman satın aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 29.12.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

Zlatan hobileri için yeni orman satın aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zlatan hobileri için yeni orman satın aldı
Abone Olgoogle-news

Zlatan Ibrahimovic, ülkesi İsveç'te 3 milyon euroya 1000 hektarlık ormanlık alan satın aldı. Yıldız futbolcu bu yatırımını izinli şekilde balık tutma, avlanma ve kar motorsikletine binmek için kullanacak.

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, ülkesi İsveç'te kendisine avcılık, balık tutma ve kar motorsikletine binmek için kullanabileceği bir orman satın aldı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Ibrahimovic'in İsveç'in Norveç sınırına yakın bir bölgesinde 1000 hektarlık bir orman satın aldığı ortaya çıktı. İsveçli yıldızın avcılık ve balıkçılık üzerine özel ilgisi olduğu biliniyordu ve bu son yatırımıyla kendi arazisinde bu hobilerini yapabileceği ifade ediliyor.

Zlatan hobileri için yeni orman satın aldı
Ibrahimovic'in bu pahalı yatırımı için 3 milyon euro ödediği belirtiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle