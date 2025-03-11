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Hızlı trende korku dolu anlar! Polis komple boşalttı...

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#Almanya#Hızlı Tren#AVRUPADAN HABERLER
Hızlı trende korku dolu anlar Polis komple boşalttı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 16:53

Almanya’da Köln-Berlin seferini yapan tren, Afgan bir yolcunun tren personelini bıçak ve başka bir kesici maddeyle tehdit etmesi üzerine Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Gifthorn kenti tren istasyonunda durdurularak boşaltı.

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44 yaşındaki Afgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ICE 541 sefer sayılı trende tehlikeli madde şüphesiyle yolculuk eden 340’a yakın yolcu indirildi. Trende patlayıcı maddelere karşı duyarlı iki köpek devreye sokularak arama yapıldı. Ancak tehlikeli bir madde bulunamadı. Bunun üzerine yollarına devam edebilmeleri için yolcular otobüs veya başka araçlarla Wolfsburg kentindeki tren istasyonu götürüldü. Polis aynı Afgan’ın bu sabah erken saatlerde Hannover tren istasyonunda bisikletini trene almayan bir personeli de bıçakla tehdit ettiğini, hakaret ve tehdit suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

 

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#Almanya#Hızlı Tren#AVRUPADAN HABERLER

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