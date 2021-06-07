Hızlı test ücretleri düşürülüyor

HIZLI testlerle ilgili yeni düzenlemeye gidecek olan bakanlık ayrıca testlerin daha sıkı kontrol edilmesini de öngörüyor. Geçtiğimiz haftalarda, yapılmadığı halde çok sayıda testin yapılmış gibi gösterilip bakanlığa fatura edildiği ortaya çıkmıştı. Bakanlık test başına, test merkezi açanlara ortalama 15 euro ödeme yapıyor. Federal Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslağa göre test merkezlerine ödenecek test başına ücretin 8 euroya düşürülmesi hedefleniyor.

KONTROLLER DE ARTIRILACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte ayrıca testlerle ilgili kontroller de artırılacak. İlgili yerel birimler ve eyaletler kalite standartlarının sağlanması için yapılan testleri kontrol edecek. Kontrollerde, test merkezlerinin sunduğu faturaların ve testlerin inandırıcılığı ve hukuksal uygunluğu değerlendirilecek. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın mart ayından itibaren testler için ön gördüğü yarım milyar euroluk bütçenin çoktan aşıldığı belirtildi. Bakanlığın mart, nisan ve mayıs aylarında hızlı testler için 659 milyon euro ödeme yaptığı kaydedildi.