‘Hızlı’ dolandırıcılık

BAKANLIK, yaptırılan hızlı test başına 18 euro ödüyor. Ancak, birçok test merkezinin yakın akraba ve arkadaş çevrelerine test yaptırmadıkları halde yaptırmış gibi sunup dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkmıştı. WDR ve NDR’nin yaptığı araştırmaya göre Düsseldorf Sağlık Bakanlığı’na sunulan ve parası talep edilen 977 testten sadece 70’inin gerçekten yapıldığı ortaya çıktı. Essen’de ise bir park yerinde açılan hızlı test merkezinde 1743 test yapıldığı bildirildi, gerçekte ise sadece 550 test yapıldı. Her iki olayda da dolandırıcılık suçlamasıyla test merkezlerine soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili iddiaların medyaya yansıması üzerine açıklama yapan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, kontrol mekanizmasının daha da sıkılaştırılacağını söyledi. ARD televizyonuna açıklama yapan Spahn, konuyla ilgili iddiaları ciddiye aldıklarını, testlerin kontrol edileceğini ve bu nedenle belgelerin 2024 yılına kadar saklanması gerektiğini ifade etti. Pandemi döneminde hızlı testlerin çözüm olarak hayata geçirildiğine dikkati çeken Spahn, suistimale izin verilmeyeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nı eleştiren SPD Meclis Grubu Genel Sekreteri Carsten Schneider ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Maskelerden sonra şimdi de hızlı testler. Sağlık Bakanlığı’ndaki yönetim başarısızlığı kabul edilemeyecek boyutlara ulaştı” dedi. Sağlık Bakanı Spahn’ın, milletvekillerinin uyarılarını dikkate almadığını ve görmezden geldiğini belirten Schneider, “Vergi mükelleflerinin ödedikleri vergilerle ilgili sorumsuz tutumun sorumlusu Sağlık Bakanı’dır. Bunu bir an önce son verilmelidir” dedi.