Sezon cumartesi sona eriyor

BUNDESLİGA'da 2019-2020 Sezonu'nun 34. hafta maçlarının tümü cumartesi günü oynanacak. Son hafta maçlarının tamamı aynı saatte başlayacak. Karşılaşmalar saat 15.30'da start alıyor. Bayern Münih şampiyonluğunu iki hafta önce ilan etmiş, Paderborn'un da geçen hafta lige veda ettiği netlik kazanmıştı. Şimdi ligden düşecek ikinci takımın kim olduğu belli olacak. Düsseldorf veya Werder Bremen'den biri lige veda edecek.

DÜSSELDORF AVANTAJLI

Bundesliga takımları arasında gelecek sezon da olabilmek için Düsselodrf ve Werder Bremen kader maçlarına çıkıyorlar. Ligde Düsseldorf 30 puanla 16., Werder Bremen ise 28 puanla 17. sırada yer alıyor. Rakibine göre iki puan avantajı bulunan Düsseldorf, deplasmanda Union Berlin ile oynayacak. Rakibini yendiği taktirde Werder Bremen'nin alacağı sonuca bakmaksızın baraj maçlarını oynama hakkı elde edecek. Werder Bremen'in yenilmesi veya berabere kalması durumunda ise Düsseldorf'un alacağı her türlü sonuç yine kendisine baraj maçları oynama hakkı doğuracak. Werder Bremen sahasında Köln'ü ağırlıyor. Yeşil beyazlıların kazanmaktan başka şansı yok. Rakibini yenip Düsseldorf'un alacağı sonucu bekleyecek.

ŞAMPİYONLAR VE AVRUPA LİGİ

Bundesliga'da Bayern Münih ve Dortmund Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı daha önce garantilemişti. Matematiksel olarak garanti olmasa da sahip olduğu puan ve averajına göre RB Leipzig de Devler Ligine gidecek. Dördüncü takım ise ya Gladbach ya da Leverkusen olacak. İki takımdan biri Devler Ligi'ne katılacak, diğeri de Wolfsburg ve Hoffenheim ile birlikte Almanya'yı Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Son haftanın maç programı şöyle:

CUMARTESİ (15.30)

Leverkusen – Mainz

Gladbach – Hertha Berlin

Wolfsburg – B. Münih

Frankfurt – Paderborn

W. Bremen- FC Köln

Freiburg – Schalke

Augsburg – RB Leipzig

Union Berlin – Düsseldorf