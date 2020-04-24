Hız sınırını aşan yandı!

FEDERAL Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, kural ihlali yapan sürücülere verilecek yüksek para cezalarını “Bu şekilde trafikte daha güvenli olacağız. Çevreyi daha iyi koruyacağız” sözleriyle savundu. Yasak yere park etmeye şimdiye kadar 15 Euro para cezası kesiliyordu. Yeni kurallara göre bu ceza 25 Euro’dan başlıyor. İtfaiye için belirlenen alana parkın cezası ise 35 Euro’dan 55 Euro’ya çıkarıldı.

Göreve giden itfaiye araçlarının geçişini engelleyecek şekilde park eden sürücülere verilecek ceza miktarı da 100 Euro’ya yükseldi. İkinci şeride veya bisiklet yoluna parkın cezası ise 80 Euro ve bir ceza puanı. Elektrikli otomobillerin şarj alanına park edenler 55 Euro ceza ödeyecek. İlk yardım araçlarının geçişini engelleyenlere verilecek para cezası 200 Euro’ya çıktı. Para cezasının yanında 2 ceza puanı ve bir ay da trafikten men cezası kesilecek.





HIZA TAVİZ YOK

Belirlenen hız sınırını saate 16 kilometre ile ihlal edenlere bir ceza puanı ve 70 Euro para cezası kesilecek. Hız sınırını saatte 21 kilometre veya daha fazla ihlal edenlere verilecek ceza ise hız miktarına bağlı olarak 80 ile 680 Euro arasında değişecek. Hız meraklıları, iki ceza puanının yanı sıra 1 ila 3 ay arasında ehliyetlerine el konulacağını da hesaba katmalı. Hız kontrolü için yollara konan radarların yerini tespit amacıyla uygulama kullanan sürücülere kesilecek ceza 75 Euro.