Hız ihlali yapan motosikletliye ağır ceza!

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GENÇ sürücü, 15 kez kasıtlı olarak radar kontrollerine hızla girerek poz verdi. Bir seferinde 50 km/s hız sınırı olan bir yolda 131 km/s hızla geçti. Polis sonunda sürücünün kimliğini belirledi ve motosikletli büyük cezayla karşı karşıya kaldı. Genç sürücünün kullandığı motosikletlerin ön plakasının olmaması ve radarların genellikle araçların önünden fotoğraf çekmesi nedeniyle sürücünün kimliğinin uzun süre belirlenemedi. Ancak Rüsselsheim Polisi, motosikletli hız tutkununun fotoğraflarını dikkatle incelemesinden sonra takibe aldı. Sonunda, şehir polisi aranan motosikletliyi tespit etti.

31 AY EHLİYET YASAĞI

Yakalanan genç sürücü, yaptığı ihlaller karşısında alacağı cezaya şaşırdı. Genç sürücü cezanın bu kadar ağır olacağını tahmin etmediğini söyledi. Rüsselsheim şehri yetkililerine göre, şu ana kadar 15 ihlalden 11’i onaylandı. Sürücünün 17 bin Euro ceza ödemesi, Flensburg’da 22 ceza puanı alması ve 31 ay boyunca ehliyetine el konulması kararlaştırıldı. Diğer hız ihlalleri de onaylanırsa, cezaların daha da artabileceği belirtildi.