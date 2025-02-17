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Hitler’li paylaşım ‘fake’ çıktı

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#Almanya#Frank-Walter Steinmeier#AVRUPADAN HABERLER
Hitler’li paylaşım ‘fake’ çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 12:51

‘Adolf Hitler’ ismiyle ‘X’te, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier adına yapılan paylaşımın uydurma olduğu ortaya çıktı.

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ADOLF Hitler ismiyle sosyal medya platformu X’te yapılan bir paylaşımın sonradan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olarak değiştirildiği belirlendi. İngilizce olarak Steinmeier adına, “Almanya Cumhurbaşkanı. Ben demokrasiyi, özgürlüğü ve insan haklarını savunuyorum” içerikli paylaşımın tamamen uydurma olduğu söylendi. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ‘X’ hesabı bulunmadığı, Facebook ve Instagram uygulamalarını kullandığı açıklandı. Öte yandan X’te ‘Adolf Hitler’ isimli bir kullanıcı hesabına doğrulanmış kuruluşlar aracılığıyla bir hükümet veya çok taraflı kuruluş olduğunu gösteren gri tik verildiği de dikkati çekti. Adolf Hitler isimli ve gri tik sahibi bir ‘X’ kullanıcısı, Nazi Almanyası’nı destekleyen çok sayıda görsel, video ve metni de takipçilerine servis etti.

Hitler’li paylaşım ‘fake’ çıktı

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Hitler’li paylaşım ‘fake’ çıktı

 

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#Almanya#Frank-Walter Steinmeier#AVRUPADAN HABERLER

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