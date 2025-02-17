Hitler’li paylaşım ‘fake’ çıktı

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ADOLF Hitler ismiyle sosyal medya platformu X’te yapılan bir paylaşımın sonradan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olarak değiştirildiği belirlendi. İngilizce olarak Steinmeier adına, “Almanya Cumhurbaşkanı. Ben demokrasiyi, özgürlüğü ve insan haklarını savunuyorum” içerikli paylaşımın tamamen uydurma olduğu söylendi. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ‘X’ hesabı bulunmadığı, Facebook ve Instagram uygulamalarını kullandığı açıklandı. Öte yandan X’te ‘Adolf Hitler’ isimli bir kullanıcı hesabına doğrulanmış kuruluşlar aracılığıyla bir hükümet veya çok taraflı kuruluş olduğunu gösteren gri tik verildiği de dikkati çekti. Adolf Hitler isimli ve gri tik sahibi bir ‘X’ kullanıcısı, Nazi Almanyası’nı destekleyen çok sayıda görsel, video ve metni de takipçilerine servis etti.

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