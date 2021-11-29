Hitler’in resmine alıcı çıkmadı

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ÜÇ yıl aradan sonra bilirkişiler tarafından ‘gerçek’ raporu verilen Petersbergl kasabasındaki nikâh dairesini gösteren resim, 21 bin euro başlangıç fiyatıyla önceki gün tekrar satışa sunuldu, ancak müzayedeye katılanlar beklenen ilgiyi göstermedi. Resim sanatıyla uğraştığı bilinen Hitler’e ait benzer tabloların daha önceki müzayedelerde 100 bin euro dolayında alıcı bulduğunu söyleyen sanat tarihçileri, artık insanların bu tür resimlere ilgi göstermediğini belirtti. Diğer yandan Hitler’e ait çeşitli malzemelerin satışa sunularak para kazanılmasına tepki gösteren Musevi cemaatlerinden yapılan açıklamada, “Üzerine kan sıçramış nesnelerden kazanç sağlanmasının kabul edilemez” denildi. Nazi rejiminden sağ olarak kurtulan Münih Musevi Cemiyeti Başkanı Charlotte Knobloch ise, açık artırmayı ‘skandal’ olarak niteledi.