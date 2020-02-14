Hitler'in otelini böyle satışa çıkardılar: ‘Rüya gibi ortamdan...’

KISA süre önce satışa çıkarılan ve Hitler’in önem verdiği misafirlerini ağırladığı otel için henüz bir alıcı yok. Nazi liderlerinin kaldığı otelin altında misafirlere açık tutulan bir de sığınak var. Hitler’in de konakladığı otelin satışıyla ilginenen uluslararası emlak şirketi Sotheby’s kullandığı, “Rüya gibi ortamdan zamana yolculuk” sloganı ise Almanya’da yeni bir tartıma başlattı. Hermann Göring ve Martin Bormann gibi nazi döneminin acımasız liderlerinin kaldığı, İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca Yahudi’nin katliamı da dahil birçok kararın alındığı otelin “Rüya gibi ortam” sloganıyla pazarlanması, eleştirildi. Harika doğası nedeniyle Hitler’in zaman zaman kaldığı otelin tanıtımında nazi döneminden ise hiç bahsedilmedi.

YA AŞIRI SAĞCILAR ALIRSA?

CSU Bavyera Eyalet Meclis Başkanvekili ve Eyalet Meclis milletvekili Karl Freller, otelin aşırı sağcılar tarafından satın alınmasından endişe duyduğunu açıkladı. Freller, “Aksi takdirde oteli kötü niyetle kullanabilirler. Bu yüzden oteli Bavyera eyalet hükümetinin satın alması gerekir” dedi. Yasalara göre eyalet hükümeti veya bölgedeki herhangi bir il ile belde belediyesi gibi kamu yönetimi oteli satın alabilir. Ancak kamunun satın almada önceliği ve avantajı bulunmuyor.