Hitler’in eşyalarını satan müzayede evine tepki

TEPKİLERİN gölgesinde gerçekleşen açık arttırmada, Hitler’e ait nazi sembollü svastika ve kartal kabartmalarının işlendiği metal sigara tabakası 29 bin, tarak 19 bin, el aynası 15 bin, sos tabağı 11 bin 500, ayakkabı fırçası ise 13 bin dolara alıcı buldu. Müzayedenin Hitler’e ait eşyaların açık artırma ile satışından toplam 87 bin 500 dolar (700 bin 420TL) gelir elde ettiği belirtildi.

Avustralya’da Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmek için kurulan İftira Karşıtı Komisyonu (ADC) Başkanı Dvir Abramovich, söz konusu açık artırmayı kınadı. Abramovich, “Hitler bugün yaşıyor olsaydı, JB Askeri Antikalar’a teşekkür eder ve korkunç ticaretini alkışlardı. Mirasının Avustralya’da yaygınlaşması ve tanıtılması hoşuna giderdi. Milyonların katledilmesi ve insanlıktan çıkarılması bir etiket fiyatına sahip olmamalıdır” dedi.

‘POLİTİK DEĞİLİZ, BU SADECE BİR İŞ’

JB Askeri Antikalar’ın sahibi Jamey Blewitt de tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada, müzayede evi olarak politik bir duruş sergilemediğini, bunun sadece bir iş olduğunu ifade etti: “Hiçbir şekilde politik değiliz. Birçok insanın bu parçaları iğrenç bulduğunun farkındayız. Tarihte iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler de var.”