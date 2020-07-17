Hitler hesabından gelen tehdide, ‘şeytan’lı cevap
388 bin çalışanıyla bir dünya devi olan Siemens’in CEO’su Joe Kaeser, şirketi 2013 yılından beri yönetiyor. Babası fabrika işçisi olan, kendisi de işe Siemens’te başlayan ve yönetim kurulu başkanlığına kadar tüm basamakları tırmanan Joe Kaeser, siyasi tavırlarıyla aşırı sağ ve neonazilerin uzun süredir hedefinde.
ALMANYA’da aşırı sağcı ana muhalefet partisi AfD’nin Grup Başkanı Alice Weidel’i, “Milliyetçi konuşmalarıyla Almanya’nın refahının kaynağı olan dünyadaki imajına zarar veriyor” diye eleştiren Joe Kaeser’e, ırkçılardan ölüm tehditleri yağdı. ZDF’te Dunja Hayali’nin programına konuk olan Kaeser, aşırı sağdan çok sayıda tehditler aldığını, tehditlerin ise nazi diktatörü Adolf Hitler ve partisi NSDAP adına açılmış bir hesaptan gönderildiğini söyledi: “Böyle çok tehdit aldım. Ama en ünlüsü Adolf.hitler@nsdap.com hesabından gelen ölüm tehdidiydi. İnsan, ‘Böyle bir hesap internette nasıl açılabilir’ diye şaşırıyor. Tehditte, ‘Artık istifa etme zamanı geldi. Yoksa biz bunu yerine getireceğiz’ deniliyordu. Ben aynı hesaba, ‘Anlaşılan cehennemde de dijitalleşme başlamış. Çünkü şeytan bana mail yazmış’ yanıtını gönderdim.
Dışlama, kin ve ırkçılık artık çağ dışı. Biz Almanya olarak bunun korkunç sonuçlarını yaşadık.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle