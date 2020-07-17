Hitler hesabından gelen tehdide, ‘şeytan’lı cevap

ALMANYA’da aşırı sağcı ana muhalefet partisi AfD’nin Grup Başkanı Alice Weidel’i, “Milliyetçi konuşmalarıyla Almanya’nın refahının kaynağı olan dünyadaki imajına zarar veriyor” diye eleştiren Joe Kaeser’e, ırkçılardan ölüm tehditleri yağdı. ZDF’te Dunja Hayali’nin programına konuk olan Kaeser, aşırı sağdan çok sayıda tehditler aldığını, tehditlerin ise nazi diktatörü Adolf Hitler ve partisi NSDAP adına açılmış bir hesaptan gönderildiğini söyledi: “Böyle çok tehdit aldım. Ama en ünlüsü Adolf.hitler@nsdap.com hesabından gelen ölüm tehdidiydi. İnsan, ‘Böyle bir hesap internette nasıl açılabilir’ diye şaşırıyor. Tehditte, ‘Artık istifa etme zamanı geldi. Yoksa biz bunu yerine getireceğiz’ deniliyordu. Ben aynı hesaba, ‘Anlaşılan cehennemde de dijitalleşme başlamış. Çünkü şeytan bana mail yazmış’ yanıtını gönderdim.

Dışlama, kin ve ırkçılık artık çağ dışı. Biz Almanya olarak bunun korkunç sonuçlarını yaşadık.”