Hisseleri aldı, dünyanın en genç zengini oldu

AVRUPA’nın en büyük kozmetik ve temizlik ürünleri zinciri DM’nin sahibi olan Günther Lehmann, hisselerinin yarısını 4 yıl önce 14 yaşındaki oğluna devretmişti. Ancak o dönemde henüz reşit olmadığı için hisselerini vesayet yönetimi üstlenmişti. Ekonomi haber portalı Business Insider’in haberine göre geçen yıl 18 yaşına giren Kevin David Lehmann hisseleri üzerine alınca, eski ABD Başkanı Donald Trump’tan bile daha zengin oldu. Lehmann’dan önce dünyanın en zengin genci olarak 23 yaşındaki iş kadını ve sosyal medya fenomeni Kylie Jenner listede yer alıyordu.

Dünyanın en genç milyarderi ve babası Günter Lehmann’ın ise iş dünyasında aktif olmadıkları biliniyor. Medyaya çıkmayı sevmeyen baba Günter Lehmann’ın özel hayatı hakkında da çok az bilgi yer alıyor. Baba Lehmann, 1974 yılında Götz Werner tarafından kurulan ve daha henüz bir şubesi olan kozmetik ve hijyen ürünleri satılan DM’nin yüzde 50’sine ortak oldu. O zamanlar gıda sektöründe hissesi olan Lehmann, yatırımcı olarak DM’nin ikinci şubesinin açılmasını sağladı. Bugün dünya çapına 3 bin 700 şubesi ve 62 bin çalışanıyla uluslararası büyük bir şirkete dönüşen DM’nin geçen yıl Almanya’daki cirosu 8.5 milyar euro oldu.