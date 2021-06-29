Hisarcıkloğlu Almanya’da!

Türk-Alman iş ilişkilerini geliştirme konusunda uzun yıllardır önemli bir rol oynayan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Königs, 20 milyon euroluk yatırımla Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde kurulmuş olan Mönchengladbach Kuzey Ren Vestfalya Tekstil Kampüsü’nün TOBB öncülüğünde Türkiye’de de örnek bir projeye ilham olabileceğini düşünerek TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kampüsü bizzat yerinde inceleyebilmesi için Almanya’ya davet etti.

AMAÇ NİTELİKLİ GENÇLER YETİRTİRMEK

Mönchengladbach Kuzey Ren Vestfalya Tekstil Kampüsü’nün kuruluşunda Kuzeybatı Alman Tekstil ve Giyim Sanayi Derneği, Königs’in Başkanlık görevini yürüttüğü Ren Bölgesi Tekstil ve Giyim Sanayisi Derneği ve Niederrhein Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bir araya geldi. Akademinin amacı meslek okulu, meslek yüksekokulu, dual eğitim sisteminin ve ileri meslek eğitimi gibi farklı eğitim yelpazelerini kapsayarak birçok dalda nitelikli, meslek sahibi gençler yetiştirmek.

MÖNCHENGLADBACH’TA BİR ARAYA GELDİLER

Aralarında Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Türkiye’de bulunan farklı Ticaret ve Sanayi Odalarının Yönetim Kurulu Başkanları’nın, Meclis Başkanları’nın, Başkan Yardımcıları’nın ve tekstil alanında faaliyet gösteren iş insanlarının bulunduğu heyet, 28 Haziran 2021 tarihinde Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) Genel Sekreteri Dr. Martin Wansleben ve Königs’le özellikle tekstil sektöründe tarihi bir önemi bulunan Mönchengladbach’ta bir araya geldi.

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ MERKEZİ’Nİ GEZDİLER

Kuzey Ren Vestfalya Tekstil Akademisi, Niederrhein Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Tekstil Fabrikası hakkında yapılan sunumlar sonrasında heyetle birlikte Akademi binası ve kampüste bulunan 60 odalı ve 105 yataklı misafirhane ve yurt binası gezildi. Sonrasında kampüste yer alan laboratuvarlar ve makine salonları da misafirlere açıldı. Almanya çapında en yeni ve en modern teknolojiyle kurulmuş olan bu akademiyi ziyaret etmek TOBB heyeti için de Türkiye’de benzer projelere model olması açısından birçok fikir verdi. Heyet, kampüs ziyaretinden sonra Monfort’s Quartier bölgesine geçerek orada bulunan Tekstil Teknolojisi Merkezi’ni görme imkânı buldu.

HEMFİKİR KALDILAR

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın yanı sıra Borussia Mönchengladbach futbol takımının Başkanlık görevini de üstlenen Rolf A. Königs, bu vesileyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’yla TOBB heyetini Borussia-Park stadyumunun terasında ağırlayarak beraber yenilen öğle yemeği sonrasında Borussia Mönchengladbach hakkında bilgiler verdi. Heyet, öğle yemeğinden sonra rehber eşliğinde Borussia Park kampüsünü ve yatılı okulu gezerek inceleme fırsatı buldu. Gezi esnasında Tekstil Akademisi hakkında daha ayrıntılı sohbet etme ve fikir alışverişinde bulunan Königs ve Hisarcıklıoğlu bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki iş ilişkilerini geliştirdiği konusunda hemfikir kaldı.

DÜSSELDORF BAŞKONSOLOSUNU ZİYARET ETTİLER

Türkiye ve Almanya arasındaki iş ilişkilerini bir adım daha ileriye götürmek için ellerinden geldiğince bir araya gelen ikili bu ziyaret kapsamında bir kez daha yeni fırsatlar için çalışmalarına devam edeceklerini ortaya koydu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetinin Düsseldorf programı aynı gün Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan’ı ziyaretleriyle sona erdi.