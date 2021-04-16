Hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı

KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, (CSU) genel olarak toplam suç oranının düştüğünü, ancak aile içi şiddet ile siber suçlarda artış olduğunu söyledi. Federal İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan 2020 asayiş bilgilerine göre çocuklara yönelik istismar suçları da bir önceki yıla göre yüzde 6.8 atış gösterdi. Almanya genelinde yaklaşık 15 bin dolayında istismar olayı gerçekleştiği belirtilen raporda, çocuk ve gençlere yönelik diğer suçlarla birlikte toplam suç vakasının 42 bin kadar olduğu kaydedildi.

DURUM VAHİM

Diğer yandan aile içi şiddetin de yüzde 10 dolayında artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, karanlıkta kalan olaylarla birlikte durumun çok vahim boyutlarda olduğu vurgulandı. Genel suç sayısının ise 176 bin 672 olarak kayıtlara geçtiği, bir önceki yıla göre yüzde 2.4 azalma olduğu kaydedildi. Güvenlik güçlerine karşı işlenen suçların ise 15 bin 800 olayla yüzde 6 dolayında artış gösterdiği belirtilen raporda pandemi kısıtlamalarıyla ilgili kusurlu vaka sayısının da 6 bin 779 olarak belirlendiği ifade edildi.