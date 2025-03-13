Hırsızların yeni hedefi okullar

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Kimliği belirsiz kişiler, 10 Mart Pazartesi akşamı ile 12 Mart Çarşamba sabahı arasında dört eğitim kurumuna zorla girerek kapıları kırdı, değerli eşyaları alarak kaçtı. Eckental’deki bir ilkokula giren hırsızlar, bir sınıfın ve idari ofisin kapısını kırarak içeride bulunan bir kasayı çaldı. Kasayı, ertesi gün bir vatandaş ormanda buldu ancak içindeki paralar çalınmıştı. Herzogenaurach’ta ise bir ortaokul, bir lise ve bir anaokulu aynı şekilde soyuldu. İçeride birçok kapı ve dolap zorla açıldı. Erlangen Kriminal Polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve halktan yardım istedi. Olay yerlerinde veya kasanın bulunduğu ormanlık alanda şüpheli kişiler ya da araçlar görenler, 0911 2112-3333 numaralı telefonu arayarak bilgi verebilirler. Yetkililer, bölgede yaşayanları dikkatli olmaya ve şüpheli durumları polise bildirmeye çağırdı.