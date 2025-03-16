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Hırsızlar boruları çaldı, bölge tahliye edildi!

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#ALMANYA#Hırsız#AVRUPADAN HABERLER
Hırsızlar boruları çaldı, bölge tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 12:23

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Gelsenkirchen kentinin futbol takımıyla tanınan Schalke kesiminde hırsızlar bakırdan boruları çaldı, doğal gaz patlaması tehlikesine karşı çevredeki binalar tahliye edildi.

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Gelsenkirchen polisinden yapılan açıklamaya göre dün öğle saatlerinde bir binanın kilerinde doğal gaz borularının çalındığı ve dışarı gaz sızdığı ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine itfaiye ve ilk yardım ekipleri derhal harekete geçerek gerekli müdahalede bulundu. Ancak patlama meydana gelme tehlikesi görüldüğü için bakırdan boruların çalındığı binadakilerin yanı sıra çevredeki binalarda oturanlar da tahliye edildi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalardan sonra uzmanlar tarafından yeni doğal gaz boruları monte edilirken, insanlar da evlerine döndü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Gelsenkirchen polisi hırsızları görenlerin 0209/36 58 112 numarayı arayarak kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

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#ALMANYA#Hırsız#AVRUPADAN HABERLER

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