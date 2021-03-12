Hırsızı, 9 yıl sonra ısırdığı sosis yakalattı

SANDVİÇTEN alınan DNA örneğinin, Fransa’da başka bir olay sırasında gözaltına alınan şüphelinin DNA’sıyla eşleştiği bildirildi. Böylece yıllardır bekleyen dosya da kapanmış oldu. Schwelm kenti polis yetkilileri yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşı olan hırsızın girdiği evde ev sahibine ait sosisli sandviçi ısırdığını ve olay yerinde bıraktığını açıkladı. Olay Mart 2012’de gerçekleşmişti. Polise göre ilk başta eşleşme bulamadıkları sandiviçin içindeki sosisten alınan DNA örneği yıllar sonra uluslararası veritabanında karşılarına çıkınca suçlu yakalanmış oldu. Fransa’da bir şiddet suçuna karıştığı için gözaltına alınan adamın DNA’sı hırsızlık dosyasındaki DNA’ya uyunca dedektifler Alman polisine haber verdi. Alman polisi suçun zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle DNA’sından bulunan hırsızın Almanya’ya iadesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.