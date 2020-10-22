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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

‘Hırsız polis’ hâkim karşısında

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‘Hırsız polis’ hâkim karşısında
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Almanya’nın Münih kentinde hâkim karşısına çıkan eski başkomiser Natascha S., çok sayıda soygun suçundan yargılanıyor. Savcının hazırladığı iddianameye göre 45 yaşındaki eski başkomiser, 35 yaşındaki sevgilisi Susanne G. ile birlikte döner büfesini soymaktan ölen kişilerin evinden ziynet eşyası çalmaya kadar çok sayıda suç işledi.

Natascha S., uzun yıllar Wörth yakınlarındaki Isar’da otoban polisi olarak görev yaptı. Suçluların peşinden koştu. Görev başındayken suçlularla mücadele ederken, izin günlerinde de kendisi suç işledi. 2017’de ölen yaşlı karı kocanın evine sevgilisiyle giren Natascha S., çiftin 50 bin Euro değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Katıldığı baskın sırasında el konulan ve karakolda tutulan paradan bin 200 Euro aldı, Ergolding’deki döner büfesinin kasasından 270 Euro’yu çaldı. Başkomiser Natascha’nın işlediği suçlar ise 2018’de fark edildi ve görevinden uzaklaştırıldı. Mahkemedeki savunmasında ise tüm sorumluluğu kavga edip ayrıldığı ve kendisini ihbar eden eski sevgilisinin üzerine yıkmaya çalıştı. Avukatı, Natascha’nın ifadesini yazılı metinden okudu. İfadesinde, “İddiaların hepsi çok çirkin. Eski sevgilim yaptığı tüm suçları benim üzerime yıkıyor” dedi. Sanıkla ilgili kararın 30 Kasım’da verilmesi planlanıyor.

 

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