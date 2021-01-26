Hırsız, polis çıkınca herkes şaşırdı

POLİS teşkilatında şaşkınlığa yol açan olay, Bavyera Emniyeti’nden gelen ihbarla ortaya çıktı. Bavyera polisi, Berlin polisini arayarak çalıntı bir telefonun internet üzerinden satıldığı bilgisini paylaştı. Berlin polisi de hırsızı yakalamak için alıcı gibi davrandı. Westhafen Metro İstasyonu’nda telefon satıcısıyla sivil polisler randevulaştı. Elinde Bavyera’dan çalınmış telefonla buluşma yerine gelen şüpheli, sivil polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik incelemesinde şüphelinin Kreuzberg semtinde görevli 30 yaşındaki polis memuru olduğu ortaya çıktı. Berliner Morgenpost gazetesi, şüphelinin uzun süreden beri iş göremez raporu alarak işe gitmediğini yazdı.

Hırsızlıkla ilgili soruşturmayı genişleten polis, şüpheli meslektaşlarının daha de önce birçok hırsızlık olayına karıştığı, bir kere de otomobil hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi. Şüpheli polise karşı hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açıldı. Hırsız polisin, Bavyera’da internette küçük ilanlar veren kişilerlerle temasa geçip onları soyduğu belirlendi. Tren biletini bedavaya getirmek için de Bavyera’ya üniforması sırtında yolculuk yaptığı belirlenen polisin suç ortağı bir kişi de yakalandı.