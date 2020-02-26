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Avrupa
AA / Fotoğraf: www.eisenwarenmesse.com
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:39,Son Güncelleme:/

Hırdavat fuarına koronavirüs iptali

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Hırdavat fuarına koronavirüs iptali
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Almanya’nın Köln kentinde 1 Mart’ta açılması planlanan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

SEKTÖRÜNDE dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve Türkiye’den de çok fazla firmanın katıldığı fuarı düzenleyen organizatör firma tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart’ta başlaması ve 4 gün sürmesi planlanan fuarın iptal edildiği belirtildi. Koronavirüsün Asya ülkelerinden sonra İtalya’da da görüldüğü hatırlatılan açıklamada, fuarın şubat 2021’de yapılmasının planlandığı kaydedildi. Köln Fuar Merkezi’nde her iki yılda bir düzenlenen ve dört gün süren fuara, bin 200’ü Çin’den olmak üzere yaklaşık 3 bin firmanın katılması öngörülüyordu.

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