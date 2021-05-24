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Avrupa
MÜNİH - Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 24.05.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Hint mutasyonunda BioNTech yüzde 88 AstraZeneca yüzde 60 etkili

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Hint mutasyonunda BioNTech yüzde 88 AstraZeneca yüzde 60 etkili

İngiltere’de yapılan bir araştırma, BioNTech ve AstraZeneca aşılarının oldukça hızlı yayıldığı belirtilen Hint mutasyonlu virüse karşı büyük ölçüde korunma sağladığını ortaya koydu. 

ALMANYA’da Hint mutasyonlu koronavirüsünün yaz aylarında yayılıp yayılmayacağından endişe edilirken, İngiltere’den gelen haber yüreklere su serpti. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma sonucuna göre BioNTech ve AstraZeneca aşılarının oldukça hızlı yayıldığı belirtilen Hint mutasyonlu virüse karşı büyük ölçüde korunma sağladığı belirtildi. Araştırmaya göre BioNTech aşısının ikinci aşıdan sonra B.1.617.2 koduyla bilinen ve en tehlikeli virüs çeşidi sayılan Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 dolayında etkili olduğu belirlendi.

Hint mutasyonunda BioNTech yüzde 88 AstraZeneca yüzde 60 etkili
SEYAHATLER KISITLANMIŞTI
AstraZeneca aşısının ise ikinci aşıdan sonra yüzde 60 dolayında korunma sağladığı belirtilen araştırmaya göre, ilk aşılardan sonra her iki aşıya aradan 3 hafta geçme koşuluyla yüzde 33 dolayında korunma sağladığı ifade edildi. Daha önceki araştırmalarda da BioNTech ve AstraZeneca’nın İngiliz mutasyonlu koronavirüse karşı yüzde 93 ve yüzde 66 dolaylarında etkili oldukları belirlenmişti. Oldukça hızlı yayılan İngiliz ve Hint mutasyonlu koronavirüsler nedeniyle Almanya-İngiltere arasındaki seyahatlara büyük kısıtlamalar getirilmişti.

 

 

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