Hildmann’a kötü haber

YEŞİLLER Federal Meclis Sözcüsü Volker Beck, Telegram grubunda kendisine hakaret eden Hildmann’a karşı açtığı davayı kazandı. Berlin Eyalet Mahkemesi, hakkındaki suçlamalar nedeniyle Türkiye’ye kaçan Attila Hildmann’ı hakaret ve tehditleri tekrarlaması durumunda 250 bin euro para cezası veya 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme kararını değerlendiren Volker Beck, “En azından bundan böyle Almanya’da bana karşı yaptığı iftira ve hakaretleri tekrar edemeyecek. Mahkeme bu kararla artık buna bir son verdi” dedi. Beck, Berlin’deki cezai soruşturma makamlarının geç müdahalesini de eleştirdi.

