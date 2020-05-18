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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 18.05.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Hiçbir ülke tek başına çözemez

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Hiçbir ülke tek başına çözemez
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 73. Dünya Sağlık Asamblesi’ne (DSA) gönderdiği görüntülü mesajda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede dünya çapında daha fazla çaba sarf edilmesini isteyerek, “Bu, daha iyi erken uyarı mekanizmaları ve önleyici tedbirler, daha fazla araştırma iş birliği ve daha güçlü sağlık sistemleri için yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ülke bu krizi tek başına çözemez, birlikte hareket etmeliyiz” diyen Merkel, Kovid-19 için geliştirilmesi muhtemel aşının herkes için erişilebilir ve uygun bir fiyatı olması gerektiğini vurguladı, salgının ekonomik ve sosyal sonuçlarının ortaklaşa hafifletilmesi gerektiğinin altını çizdi. Koronavirüs sorunuyla nasıl başa çıkılacağının ülkeleri ve uluslararası toplumu şekillendireceğine işaret eden Merkel, “Koronavirüs salgınının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu konuda küresel olarak ne kadar çok çalışırsak, o kadar hızlı ve daha başarılı oluruz. Küresel ortak faydaya katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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