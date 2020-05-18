Hiçbir ülke tek başına çözemez

“HİÇBİR ülke bu krizi tek başına çözemez, birlikte hareket etmeliyiz” diyen Merkel, Kovid-19 için geliştirilmesi muhtemel aşının herkes için erişilebilir ve uygun bir fiyatı olması gerektiğini vurguladı, salgının ekonomik ve sosyal sonuçlarının ortaklaşa hafifletilmesi gerektiğinin altını çizdi. Koronavirüs sorunuyla nasıl başa çıkılacağının ülkeleri ve uluslararası toplumu şekillendireceğine işaret eden Merkel, “Koronavirüs salgınının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu konuda küresel olarak ne kadar çok çalışırsak, o kadar hızlı ve daha başarılı oluruz. Küresel ortak faydaya katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.