IRAKLI olduğunu söyleyen Hacı, “20 yıldır Almanya’da bulaşık yıkıyorum. Bir dükkân açtım, o da gitti, araba da gitti. Hiçbir şeyim kalmadı” dedi. Süpermarket işletmecisi Tacettin Demirtaş ise şunları söyledi: “Hasarımız büyük, marketimiz kullanılmaz halde. Her şeyi çöpe attık. Günlerdir suları boşaltmaya çalışıyoruz. Zararımız büyük ama hamdolsun canımıza bir şey gelmedi. Gerçekten mağdur durumdayız, belki de aylar süren bir zararımız olacak. Pandemi sonucu bir rahatlık oldu, işimiz açıldı zannettik. Jeneratörlerimiz önceden yoktu, tedariksizdik. Netice itibariyle komşudan, sağdan soldan bulduk. 3-4 jeneratörle beraber yaklaşık 1.5 metre olan suyu bunlarla çektik. Elektriğimizi günlerdir bunlarla sağlıyoruz.” Başka bir vatandaş, “40 senedir böyle bir afet görmedik. Can kaybımız yok ama maddi zararımız var ifadelerini” kullanırken, başka bir vatandaş ise Stolberg’de elektrik ve su olmadığını ifade ederek, “Su yükselmeye başlayınca arabayı yolda bırakıp kaçtım. Araba gitti. Çok felaket oldu, ben böyle bir şey görmedim” diye konuştu.

‘BU, SAVAŞ KADAR KÖTÜ BİR FELAKET’

41 yıldır Almanya’da olduğunu ifade eden başka bir vatandaş ise “İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor” diyerek, bahçe duvarının yıkıldığını ve evdeki tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyledi. İsmini vermeyen bir Alman vatandaşı ise “Bu savaş kadar kötü bir felaket. Tahmin edilemeyecek kadar hasar var. Sel her şeyi aldı, götürdü. Bodrumlarımız, garajlarımız her yer su altında kaldı. Hiçbir şeyi kurtaramadık” dedi.

‘EKMEK ARASI SOĞAN YEDİK’

Ayşe Taşdemir yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sular biraz biraz çoğalmaya başladı. Bize bir şey olmayacak diye düşündük. Sular çoğaldı, evimizin içi dolmaya başladı. Bodrum katı, birinci kat hep sularla doldu. Eşyalarımızın hepsi gitti. Az evvel ekmeğin arasına soğan koyduk onu yedik, elimizden geldiği kadar. Ocak yok, elektrik yok. Biz hep mağdur olan afet bölgelerine yardım ederdik, şimdi biz mağdur olduk, biz muhtaç olduk. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Allah’a şükür ki, çocuklarımıza ve canımıza bir şey olmadı.”

‘BİZİ TRAKTÖRLE KURTARDILAR’

Stolberg IGMG Cami Başkanı Seyfettin Dinç de şunları söyledi: “İhtiyaç sahiplerine çorba dağıtımımız oldu. Gerçekten çok memnun kaldılar. Stolberg çok vahim bir durumda. Binalar, yollar talan olmuş, herkes eşyalarını sokaklara atıyor. Bu yıkım sel felaketinden oldu. Sel felaketi de o kadar vahimdi ki, barajların kapaklarının açılmasıyla su 2 katına çıktı. Ev yıkımları oldu, yani çok vahim durumda halk. Spor salonlarına, okullara yerleştirdiler halkı. Olay anında biz evde mahsur kaldık. Kapımızın önü resmen göle döndü ve çıkamadık. İtfaiye bizi traktörle kurtardı.” Aşçı Recep Buyurman da 3-4 gündür yoğun çalıştıklarını ifade ederek, güzel tepkiler aldıklarını belirtti.

‘ÖNÜNE ÇIKANI ALDI, GÖTÜRDÜ’

Suların yükselmesiyle evde mahsur kaldıklarını söyleyen Hüseyin Yaman, “Bizleri evlerden iş makineleriyle çıkardılar. Suyun seviyesi gece yükseldi. Sabah geldiğimizde evimiz girilemeyecek durumdaydı” dedi. İsmini vermeyen bir başka Alman vatandaşı ise, “Biz burada Zwieifal’da dere kenarında oturuyoruz. Hassel deresi normalde sakin bir deredir. Akıntı yükselmişti. Erken saatlerde sokağın üstünden hızlı akıntı gelmeye başladı. Önündeki duvarı yıktı önüne ne çıktıysa aldı götürdü. Sel suları bodrum ve birinci katları bile doldurdu, çok kötü ama çok kötü bir gündü” diye konuştu.