Hiç kolay olmadı ama anlaştılar!

AB liderleri Brüksel’de 4 gün süren uzatmalı zirvede 750 milyar Euro’luk ekonomiyi canlandırma paketi ve bin milyar Euro 7 yıllık AB bütçesi üzerinde uzlaşmaya vardı. 27 AB ülkesi hükümet ve devlet başkanları Brüksel’de 91 saat 20 dakika süren sert müzakerelerden sonra pazartesi sabahı saat 05.31’de tarihinin en büyük yardım paketinde anlaşmaya vardı. Korona kriziyle sarsılan ekonomiyi yeniden canlandırmak için 750 milyar Euro’nun 390 milyar Euro’su yardım olarak dağıtılacak ve bu yardımlar geri ödenmeyecek. Borç olarak alınacak olan 390 milyar Euro AB üyelerinin ortak borcu olacak ve birlikte ödenecek. Geri kalan 360 milyar Euro ise kredi olarak dağıtılacak. Avusturya, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Finlandiya’dan oluşan tutumlu beşler, borçlara ortak olunmasını ve korona krizinden etkilenen üye ülkelere yardım olarak dağıtılmasını kabul etti. Buna karşılık Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya 500 milyar Euro olarak ön görülen yardım miktarının 390 milyara indirilmesine razı oldu. HUKUK DEVLETİ ŞARTI

AB yardımlarının hukuk devleti şartına bağlanması konusunda da uzlaşma sağlandı. Hukuk devleti ihlalleri durumunda AB paralarının kısıtlanması veya kesilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Macaristan ve Polonya bu şarta karşı çıkıyordu ve kararın oy birliğiyle alınmasını talep ediyordu. Ancak müzakerelerde AB nüfusunun yüzde 65’ini temsil eden üye ülkelerin yüzde 55’inin salt çoğunluk kararı hukuk ihlalleri durumunda yardımların kısıtlanması için yeterli olacak. Tüm üyelerin oy birliğine artık gerek kalmayacak. Başbakan Angela Merkel, zirvenin çok zorlu geçtiğini ve anlaşmanın hiç kolay olmadığını söyledi. Merkel, “Olağanüstü olaylar, bu bizi etkileyen pandemi bizden yeni olağanüstü yöntemler istiyor. O nedenle olağanüstü uzun sürdü. Hiç kolay olmadı” dedi.