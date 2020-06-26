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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:50,Son Güncelleme:

Hibe dolandırıcılığında bankanın da ihmali var

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Hibe dolandırıcılığında bankanın da ihmali var
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Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla alınan kısıtlamalardan etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olan Berlin Yatırım Bankası’nı dolandıranlara yönelik soruşturmalar genişliyor. Berlin savcılığı yaklaşık 900 başvuruyla ilgili soruşturma açtı.

DİĞER 15 eyalete göre Berlin’de dolandırıcılık vakalarının çoğalmasının nedeni başvuruların ayrıntılı incelenmeden 48 saat içinde paranın havale edilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Berlin Eyalet Asayiş Şubesi de yaptığı açıklamada dolandırıcılık vakalarının siyasi iradenin başvuruları incelemeden işleme koymasından kaynaklandığını belirtti. Asayiş şubesi açıklamasında bu durumun da dolandırıcılığa büyük fırsat doğurduğuna vurgu yaptı. Yatırım Bankası başvuruları incelerken verilen banka hesaplarının Almanya’daki bir bankaya ait olup olmadığını kontrol ederken, başvuru sahiplerinin gerçekte işletme sahibi olup olmadığına da hiç bakmadı. Böylece işletmesi olmayanlar da hibeden faydalandı. Gerçekte işletme sahibi olmayan başvuru sayısı 8 bin 500 olarak belirlendi. Bu rakamın daha da artacağı sanılıyor. Bankanın ödeme yaparken sadece 850 talebin haksız yere yapıldığını belirlediği kaydedildi.

Hibe dolandırıcılığında bankanın da ihmali var

48 SAAT İÇİNDE 890 MİLYON
IBB Bank’ın 48 saat içinde 890 milyon Euro’luk yardımı başvuru sahiplerine verdiği de öğrenildi. Banka, en düşüğü 5 bin Euro olmak üzere 9 ve 14 bin Euro gibi değişen miktarda hibede bulundu. Bankanın yaptığı hibe miktarı bir milyar 300 milyon Euro’yu aştı. Berlin Savcı Sözcüsü Martin Steltner “Eğer basit kontroller yapılmış olunsaydı bu kadar büyük çapta suç unsuruyla karşı karşıya kalmazdık” dedi. Berlin’de şimdiye kadar 870 soruşturma açılırken, günde ortalama 20 dosya daha incelenmeye başlanıyor. Soruşturma dosyalarının on bini bulması bekleniliyor. Berlin polisi şimdiye kadar dolandırıcılara yönelik iki farklı tarihte iki operesyon gerçekleştirdi. Operasyonun merkezinde Arap kökenliler yer alırken, baskın yapılan adresler arasında yine Araplara ait bir de cami var.

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