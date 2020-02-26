Çikolatadan Cristiano Ronaldo heykeli yaptı!

Messi ile beraber dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo'ya duyulan sevgi, sınır tanımıyor.

Portekizli bir çikolata ustası Jorge Cardoso, yaklaşık 200 saatini harcayarak yıldız futbolcunun çikolatadan heykelini yaptı. Heykelin 120 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

İşte çikolata Ronaldo:



