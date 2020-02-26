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Haber Giriş: 26.02.2020 - 16:59,Son Güncelleme:/

Çikolatadan Cristiano Ronaldo heykeli yaptı!

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Çikolatadan Cristiano Ronaldo heykeli yaptı!
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Cristiano Ronaldo hayranı çikolata ustası Jorge Cardoso, 200 saatini harcayarak yıldız futbolcunun heykelini yaptı.

Messi ile beraber dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo'ya duyulan sevgi, sınır tanımıyor.

Portekizli bir çikolata ustası Jorge Cardoso, yaklaşık 200 saatini harcayarak yıldız futbolcunun çikolatadan heykelini yaptı. Heykelin 120 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

İşte çikolata Ronaldo:

Çikolatadan Cristiano Ronaldo heykeli yaptı

Çikolatadan Cristiano Ronaldo heykeli yaptı

Çikolatadan Cristiano Ronaldo heykeli yaptı

 

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