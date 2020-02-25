Heyecanlandıran açıklama! ‘Herkes Anthony Joshua Tyson Fury maçını istiyor’

Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu ABD’li Deontay Wilder, unvanını korumak için çıktığı Britanyalı boksör Tyson Fury’ye yenilerek kemerini kaybetti. İkinci kez karşı karşıya geldiği ve daha önce berabere kalarak unvanını korumaya başaran Deontay Wilder, Tyson Fury’ye bu kez direnemedi. Tyson Fury, Deontay Wilder’ı 7. rauntta teknik nakavtla yenerek şampiyon oldu. Bu maç, geçtiğimiz aralık ayında Meksika asıllı ABD’li Andy Ruiz’i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini geri alan Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua’yı da heyecanlandırdı.

Anthony Joshua’nın menajeri Eddie Hearn, Büyük Britanyalı eldivenin kendisini arayarak Tyson Fury ile maç yapmak istediğini belirtti. “Herkes Anthony Joshua-Tyson Fury maçını istiyor” diyen Hearn, Sky Sports’a yaptığı açıklamada bu maçı gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ancak iplerin kendi ellerinde olmadığını belirten Eddie Hearn, “Öncelikle Deontay Wilder’ın Tyson Fury ile rövanş maçı yapma hakkı var. Onun böyle bir karar verip vermeyeceğini beklememiz gerek” dedi. Anthony Joshua’nın da Kubrat Pulev ile maçı olduğunu hatırlatan Eddie Hearn, “Ancak Tyson Fury ile maç ayarlayabilirsek, Pulev maçı ertelenebilir. İnsanlar Anthony Joshua ile Tysın Fury’nin arasında yapılacak bir karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Anthony Joshua dün beni arayarak ‘Tyson Fury ile bir maç nasıl ayarlayabiliriz?’ dedi. Ben de ‘İpler şimdilik Deontay Wilder’ın elinde’ dedim. Umarım bu maç gerçekleşir” ifadelerini kullandı.