Hessen’deki Türk toplumundan açık mektup: “Türk toplumunun dışlanmasına öfkeliyiz”

HESSEN Eyalet Meclis Başkanı, Hessen Eyalet Başbakanı ve tüm partilerin Meclis grup başkanlarına hitaben yazılan açık mektupta, farklı dillerin seçmeli ders olarak müfredata alınması olumlu karşılanırken Türkçeye yer verilmemesine tepki gösterildi. Mektupta, “Hessen okullarındaki yabancı dil olanaklarının genişletilmesini destekliyoruz ve Hessen’deki dil çeşitliliğinin artmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, başvuruda Türkçeye yer verilmemesinden dolayı derin üzüntü içindeyiz ve Hessen hükümeti tarafından Türk dilinin ve Türk toplumunun görmezden gelinmesi ve dışlanmasına karşı da öfkeliyiz” denildi.

‘AŞAĞILAYICI TUTUMUNUZ ZARAR VERİYOR’

Mektupta, Hessen eyaletinde 400 bine yakın Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı belirtilerek, “Hessen hükümetinin bu aşağılayıcı tutumu Türkiye kökenli vatandaşların Hessen eyaletine olan duygusal bağlarına zarar vermektedir ve derin yaralar açmaktadır” ifadeleri yer aldı. Hessen’deki en büyük göçmen grup olan Türklerin, uyum politikası bahanesiyle dışlanmasının kabul edilemez olduğu kaydedilirken, yapılan büyük hatanın düzeltilmesini istendi.





'YAPILAN YANLIŞTAN GERİ DÖNÜN'

Diğer yandan Frankfurt Eğitim Ataşesi Dr. Bora Başaran da, yapılan yanlıştan geri dönülmesi çağrısı yaptı. Başaran yaptığı açıklamada, Hessen eyaletinde Türkçe konuşan ve burada yerleşik olarak yaşayan insanların taleplerinin göz ardı edildiğini kaydetti. Başaran, “Bir yandan karar vericiler tarafından sıkça çeşitlilik içeren bir toplumda ve küreselleşmiş bir dünyada birden fazla dil konuşmanın faydalı olduğu; yabancı dillerin okullarda merkezi bir rol oynadığı ve birkaç dil bilmenin, okuldaki dil edinimi üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğu; özetle çok dilliliğe değer verilmesi gereği vurgulanıyor. Diğer yandan, yıllardır taleplerini her fırsatta ifade eden, Almanya’nın kalkınmasına nesillerdir doğrudan katkı sağlayan, yabancı kökenli popülasyon içinde en kayda değer oranda var olan Türkiye kökenli insanların temel hakları dikkate alınmıyor” dedi.

‘TOPLUMA DOĞRU MESAJ VERİLMESİ GEREKİYOR’

Bora Başaran, haklı taleplerin dikkate alınmasını isterken, “Sağduyu adına, Türkçenin yer verilmediği söz konusu önerinin ivedilikle geri çekilmesi; mevcut Türkçe eksikliğinin ve vurgusunun anılan öneriye dahil edilmesi ve topluma doğru mesajlar verilmesi gereğinin tekrar altını çizmek istiyoruz. Haklı taleplerin dikkate alınmasının önünde bir engel olmadığını da ifade ederek takdiri kamuoyuna bırakıyoruz” dedi.