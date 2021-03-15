Hessen’de yerel seçimlerin galibi Yeşiller

SPD’nin bu kadar oy kaybetmesinde Belediye Başkanı Peter Feldmann ve eşi Zübeyde Temizel’in adının geçtiği işçi yardım kuruluşu AWO skandalının rol oynadığı belirtiliyor. Frankfurt Savcılığı, geçtiğimiz dönemlerde AWO’da yuva müdürlüğü yapan Zübeyde Temizel’in normalinden fazla maaş aldığı ve AWO’nun kendisine makam aracı tahsis ettiğinin ortaya çıkmasından sonra soruşturma başlatmıştı. Olası usulsüzlüğün belediye başkanının bilgisi dahilinde yapıldığı iddia edilirken, savcılık, seçimlerden kısa bir süre önce Feldmann hakkında ‘konumunun avantajını kullanarak menfaat sağlama’ suçlamasıyla soruşturma açtığını duyurdu.

Peter Feldmann, Zübeyde Temizel

HANAU’DA KAMINSKY KAZANDI

4.7 milyon seçmenin olduğu Hessen’de, 422 kentte belediye meclisi, 21 bölge meclisi, 31 beldede belediye başkanlığı, Bad Homburg, Fulda, Hanau, Marburg ve Wetzlar kentlerinde büyükşehir belediye başkanlığı ile beş valilik seçimi gerçekleşti. Bir yıl önce ırkçı saldırıyla sarsılan Hanau’da da büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde ilk turda sonuç alındı. 2003’ten beri belediyeyi yöneten SPD’li Claus Kaminsky, yüzde 56.2 oy alıp yeniden büyükşehir belediye başkanı oldu. Rakibi CDU’lu Jens Bohringer ise yüzde 25.8’de kaldı. Fulda’da CDU’lu Heiko Wingenfeld (CDU yüzde 64,7) yeniden seçildi. Kentte SPD adayı Jonathan Wülff yüzde 35.3 oy alabildi. Wetzlar’da SPD’li aday Manfred Wagner kıl payı çoğunluğu kaçırdı. Wagner yüzde 49,4 ile CDU’lu Michael Hundertmark yüzde 25.9 arasında iki hafta sonra ikinci tur yapılacak.





Claus Kaminsky

VALİLİKLERDE SPD BAŞARISI

Darmstadt, Wiesbaden ve Kassel belediye seçimlerinde de Yeşiller, sosyal demokratları geçerek birinci parti oldu. Kassel’de açıklanan ilk veriler şöyle: Yeşiller yüzde 28.2, SPD yüzde 24.7, CDU yüzde 20.3, AfD yüzde 6.9, Sol Parti yüzde 10.7, FDP yüzde 5.3 ve Hür Seçmenler (FW) yüzde 2.2. Eyaletin başkenti Wiesbaden’de alınan sonuçlar şöyle açıklandı: Yeşiller yüzde 21.6, SPD yüzde 19.6, CDU yüzde 22.9, FDP yüzde 11.0, AfD yüzde 8.3, Sol Parti yüzde 5.9 ve Volt yüzde 3.7.

Darmstadt’ta da yüzde 28.5 oy alan Yeşiller, CDU ve SPD’yi açık ara geride bıraktı. CDU yüzde 15.9 ve SPD yüzde 16.3 oy aldı. Valilik seçimlerinde ise SPD büyük başarı sağladı. Hersfeld Rotenburg’ta Torsten Warnecke, Ödenwald’ta Frank Matiaske ile Schwalm Eder Bölgesi’nde Winfried Becker rakiplerini geride bırakarak seçimi kazandılar.





Tarek Al Wazir

Yeşiller Hessen Başkanı, Hessen Başbakan Yardımcısı Tarek Al Wazir, partisinin SPD ve CDU skandallarından faydalandığını itiraf ederek, “Yine de iyi sonuçlar, bir güven oyudur. Şimdi görevimiz, bizim seçildiğimiz şeyi tam olarak yapmaktır. Biraz mucize gibi geliyor” diye konuştu