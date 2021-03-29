Hessen’de ikinci turda SPD’nin yüzü güldü!

BAZILARINDA çok küçük farkla sonuçlanan seçimlerle önümüzdeki altı yıllık süre için seçilen sosyal demokrat belediye başkanları şöyle:

Marburg: Thomas Spies (yüzde 50.20), Wetzlar: Manfred Wagner (yüzde 59.38), Oberursel: Antje Runge (yüzde 51.52), Limburg: Marius Hahn (yüzde 53.93), Dietzenbach: Dieter Lang (yüzde 60.06).

Friedrichsdorf’ta Yeşiller’den Lars Keitel (yüzde 52.66), Glashütten’de CDU’dan Thomas Csiesielski (yüzde 50.88), Kelkheim’da UKW’den (Bağımsız Seçmenler Girişimi) Albrecht Kündiger (yüzde 53) ve Siegbach’ta bağımsız aday Maik Trumpfheller (yüzde 79.8) seçildi. Koronavirüs salgını önlemlerine rağmen seçimlere katılım oranları yüzde 50’nin üzerinde oldu ve önceki yıllardaki düzeylerde kaldı.





