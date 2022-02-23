Hessen’de ‘Ege Gönüllüleri Derneği’ faaliyete geçiyor

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BAŞTA Frankfurt, Wiesbaden ve Mainz şehirleri olmak üzere Rhein-Main bölgesinde yaşayan Ege gönüllülerini bünyesinde toplamayı hedefleyen dernek kurucuları, Hessen Eyalet Meclisi’ni ziyaret ederek, İzmir doğumlu milletvekili ve aynı zamanda derneğin kurucu üyelerinden olan İsmail Tipi‘nin konuğu oldular. Pandemi koşulları nedeniyle kuruluş çalışmalarının biraz ağır yürüdüğünü belirten dernek başkanı Emel Şahin, Ege bölgesi ile Rhein-Main bölgesi arasında bir kültür köprüsü kuracaklarını söyledi.

Derneğin önemli bir boşluğu dolduracağını belirten Şahin, çevredeki insanlardan çok olumlu tepkiler aldıklarının da altını çizdi. Derneğin diğer kurucu üyeleri Füsun Razi Akçay, Dildar Gür, Hasan Akçay ve Hasan Öztekin ise, Egeli olsun olmasın, bu bölgeyi ve sahip olduğu kültürü seven herkesi yapacakları çalışmalarda aralarında görmek istediklerini söylediler. Sosyal medya platformlarında ‘Ege Gönüllüleri Derneği’ adı altında hesapları bulunduğunu belirten Füsun Razi Akçay, etkinliklerde yer almak ve dernek çatısı altında çalışmalara katılmak isteyenlerin kendisiyle irtibata geçebileceğini, isteklilerin 0157 52473571 No’lu telefondan bilgi alabileceklerini söyledi.