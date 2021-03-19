Hessen’de büyük kentlerde hayal kırıklığı

EYALETTE büyük bölümü gençlerden oluşan ve ilk Avrupa partisi olduğunu iddia eden Volt ilk kez seçimlere katıldığı Frankfurt, Wiesbaden ve Darmstadt’ta büyük başarı sağladı. Volt, “Siyasi semalarda yeni bir parti mi doğuyor” sorusunu akıllara getirdi. Aşırı sağcı AfD ve NPD’nin oylarında büyük düşüş olurken Avrupa Parlamentosu milletvekili Engin Eroğlu’nun Hessen Başkanı olduğu Hür Seçmenler özellikle Lich (Giessen) ve Freiensteinau gibi orta Hessen kentlerinde oy patlaması yaptı.

Hessen genelinde belediye meclisi seçimlerinde alınan oy dağılımı şöyle oldu:

CDU 28.2 (2016: 28.9)

Yeşiller 19.4 (11.3)

SPD 23.3 (28.5)

AfD 8.1 (11.9)

FDP 6.6 (6.4)

Sol Parti 4.1 (3.5)

İSMAİL TİPİ 4. SIRAYA YÜKSELDİ

2016’da Halil Öztaş belediye başkanlığı seçimlerinde büyük sürpriz yaparak 70 yıllık CDU hakimiyetine son vermişti. Heusenstamm Belediye Başkanlığı seçimleri 4 Temmuz’da gerçekleşecek. Belediye meclisi seçimlerinde ise CDU’nun 41’inci sıradaki adayı, Hessen milletvekili İsmail Tipi tercihli oylarla dördüncü sıraya yükseldi. CDU, belediye meclisi seçimlerinde oylarını yüzde 5.5 artırıp yüzde 40.7 ile birinci parti olurken Belediye Başkanı Halil Öztaş’ın partisi SPD ise yüzde 8.1 oy kaybıyla yüzde 25.4 ikinci sırada kaldı.

FRANKFURT’TA BİG PARTİSİ SÜRPRİZİ

23 sandalyeye ulaşan Yeşiller, 93 sandalyeli Frankfurt Meclisi’nin en büyük grubu oldu. BİG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız partisinin aldığı toplam 128 bin 846 oy yüzde 0.6 oyla meclise giren isimlerden oldu. BİG Offenbach ve Wiesbaden’de de temsil hakkı kazandı. Frankfurt’ta Ömer Zengin (CDU) Hüseyin Sıtkı (SPD), Hılime Arslaner Gölbaşı (Yeşiller), Emre Telyakar (Yeşiller), Yankı Pürsün (FDP), Eyüp Yılmaz (Sol Parti) meclis üyesi oldular. CDU’lu Esra Kahraman Yarkın 47 bin 870 oy almasına rağmen belediye meclisine giremedi. Offenbach’ta ise Gizem Erinç Çiftçi, Başak Taylan, Hülya Selçuk Tuna (Yeşiller), Helin Yikit, Nilay Yılmaz (FNO) ve Fikret Türet (BİG) başarılı oldular.

WIESBADEN’DE CDU ÖNDE

Eyaletin başkenti Wiesbaden’de nefes kesen yarışta CDU yüzde 23.5, Yeşiller 21.4, SPD yüzde 20.3 ile sıralaması gerçekleşti. Seçimlere katılan Volt yüzde 3.8 ile 3, Big Partisi de 1 sandalye kazandılar. Faysal Vardak (BİG) ve Nedret Altıntop Nelson, belediye meclisi üyesi oldular.

HANAU’DA YİNE SPD

Bir yıl önce ırkçı saldırıyla sarsılan Hanau’da da büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde ilk turda sonuç alındı. 2003 yılından beri belediyeyi yöneten SPD’li Claus Kaminsky, yüzde 56.2 oy alıp yeniden büyükşehir belediye başkanı oldu. Rakibi CDU’lu Jens Böhringer, yüzde 25.8’de kaldı. Belediye meclisi seçimlerinde Robert Erkan (Yeşiller), Mehmet Kuşçu (SPD), Abdullah Unvar (SPD), Emine Pektaş (Sol Parti), Can Özgün (HBU), Selma Yılmaz İlkhan (WSH) ve Nevzat Bölge (WSH) başarılı oldular.

GIESSEN’DE BİRİNCİ PARTİ YEŞİLLER

59 sandalyeli Giessen Belediyesi’nin birinci partisi aldığı yüzde 26.82 oyla Yeşiller oldu. Zeynal Şahin SPD listesinden Belediye Meclisi’ne girdi. Fulda’da CDU’lu Heiko Wingenfeld (CDU yüzde 64.7) yeniden seçildi. Kentte SPD adayı Jonathan Wulff yüzde 35.3 oy alabildi. Wetzlar’da Sosyal demokrat aday Wagner kılpayı çoğunluğu kaçırdı. Kentte Manfred Wagner (SPD, yüzde 49.4) ile Michael Hundertmark (CDU, yüzde 25.9) arasında iki hafta sonra ikinci tur yapılacak. Fulda ve Wetzlar’da belediye meclisinin Türkiye kökenli üyesi bulunmuyor.

KASSEL’DE TEK TÜRKİYE KÖKENLİ SEÇİLDİ

Marburg Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Yeşil politikacı Nadine Bernhausen yüzde 25.95 ile yüzde 33.90 alan SPD’li Dr. Thomas Spies ikinci tura kaldı. Marburg 1951 yılından beri 1993’te başlayan iki dönemlik istisna dışında hep SPD’nin kalesi konumunda idi. Marburg Belediye Meclisi’nde Alev Lassmann (Yeşiller) ile Fatma Aydın (SPD) yer alacak. CDU’nun (yüzde 25.94), Yeşiller (25.01) ile ve SPD’nin (15.76) ilk üç büyük grubu oluşturduğu Langen Belediye Meclisi’ne Ayşe Yılmaz, WiLa listesinden girebildi. Yeşiller’in yüzde 28.70 ile SPD’nin (24.58) önüne geçtiği Kassel’de Mustafa Gönder, 71 sandalyeli belediye meclisine seçilen tek Türkiye kökenli aday oldu.

DARMSTADT’TA DURUM

Yeşil politikacı Jochen Patsch’ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu Darmstadt’ta Yeşiller yüzde 27.39 ile belediye meclisini de aldı. Volt ilk seçiminde dört sandalye birden kazanırken Yücel Akdeniz ile Eda Kurt Yeşiller listesinden belediye meclisine girdiler.