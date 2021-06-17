Hessen’de bir skandal daha!.. O polisler o gece...

ALMANYA’nın Hessen eyaletine bağlı Frankfurt kentinde Özel Harekât Timi’ne (SEK) bağlı 19 polis, aşırı sağ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle önce görevden uzaklaştırılmış, SEK ise İçişleri Bakanlığı tarafından lağvedilmişti. Şimdi ise bu 19 polisten 13’ünün, beşi Türkiye kökenli dokuz göçmenin ırkçı teröre kurban gittiği 19 Şubat 2020 gecesi Hanau’da görevli oldukları ortaya çıktı. Hessen Eyaleti Meclisi İçişleri Komisyonu toplantısında, farklı birliklerden toplam 49 polis memurunun sağcı sohbetlere katıldığı açıklandı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth da dağıtılan SEK biriminden 13 polisin katliam gecesi Hanau’da görev yaptığını doğruladı. ‘KORKTUĞUMUZDAN ÇOK DAHA KÖTÜ’

Hanau katliamında yakınları öldürülen ailelerin de yer aldığı ‘19 Şubat Hanau İnisiyatifi’, Hessen’de yeni polis skandalıyla ilgili açıklama yaptı. İnisiyatiften Newroz Duman, yeni Hessen polis skandalı karşısında duyduğu dehşeti için, “Korktuğumuzdan çok daha kötü” dedi. Duman, olay gecesi o polislerin görevde olmasının katliam üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunun araştırılmasını ve polisin başarısızlıkla suçlandığı Hanau’da aşırı sağcı SEK görevlisinin yönetici konumunda olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasını talep etti. 19 Şubat İnisiyatifi, daha önce de katliamda polisin şüpheli durumuna dikkati çekmiş ve katliamın sorumlusunun adının belirlendikten neden beş saat sonra evine baskın yapıldığının araştırılmasını istemişti. Duman, açıklamasında, “Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Beuth’un hâlâ istifa etmemesi inanılmaz bir durum. Bakan Beuth, Hessen Polis Teşkilatı’nda aşırı sağcı yapılanmayı hafife almaya devam ediyor. Hiçbir şekilde sorumluluğunu yerine getirmiyor” dedi.