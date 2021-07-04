Hessen Meclisi, Hanau katliamını araştıracak

GRUP Başkanvekilleri Ines Claus (CDU) ve Mathias Wagner (Yeşiller) konu hakkında Meclis’in birlikte hareket etmesini önemsediklerini, ailelerin sorularına daha çok cevap vermek istediklerini belirttiler. Ailelerin de bunu uzun süredir bunu talep ettiklerini belirten önergeyi veren partiler de bunu kurbanlara ve akrabalarına borçlu olduklarını söyledi. Önergede, katliamın aydınlığa kavuşturulmasının başsavcılığın sorumluluğunda olduğu, ancak eyalet hükümeti ve ona bağlı kurumların olası ihmallerini, iç idari süreçlerdeki sorunları ve mevcut yapılardaki açıkları araştırmanın da Hessen Eyalet Parlamentosu’nun görevi olduğuna dikkat çekildi. Önergeye göre Tobias Rathjen’ın silah ruhsatı da komisyonun araştırma konusu olacak. Hessen’de araştırma komisyonu kurulabilmesi için parlamentodaki milletvekili sayısının beşte birinin önergeyi kabul etmesi yeterli oluyor. Mevcut 137 sandalyeli Hessen Meclisi’nde SPD’nin 29, FDP’nin 11, Sol Parti’nin ise 9 milletvekili var. POLİSE AŞIRI SAĞ SUÇLAMASI

Frankfurt’ta Özel Harekât Timi’ne (SEK) bağlı 19 polis, aşırı sağ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış, SEK ise İçişleri Bakanlığı tarafından lağvedilmişti. Bu 19 polisten 13’ünün, 19 Şubat 2020 gecesi Hanau’da görev yaptıkları ortaya çıkmıştı. 19 Şubat Hanau İnisiyatifi’nden Nevroz Duman, yeni Hessen polis skandalı karşısında duyduğu dehşetle ilgili, “Korktuğumuzdan çok daha kötü” demişti. Duman, olay gecesi bu polislerin katliam üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunun araştırılmasını ve polisin başarısızlıkla suçlandığı Hanau’da aşırı sağcı SEK görevlisinin yönetici konumunda olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasını talep etmişti. 19 Şubat İnisiyatifi daha önce de katliamda polisin şüpheli durumuna dikkati çekmiş, katliamın sorumlusunun adının belirlendikten neden beş saat sonra evine baskın yapılabildiğinin araştırılmasını istemişti. Vili Viorel Paun’un babası da saldırgan Rathjen’i Heumark’tan sonra ikinci ve üçüncü nargile bara aracıyla giderken durdurmak isteyen oğlunun polisi defalarca aradığını, ancak istediği yardımı alamayıp saldırganın hedefi olduğunu söylemişti.

DOKUZ GÖÇMEN HEDEF OLMUŞTU

Irkçı Tobias Rathjen, Hanau’da 19 Şubat 2020’de iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti. Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen’i öldürdükten sonra intihar etmişti. Irkçı saldırı Almanya’da büyük infial yaratmıştı.