Hessen Maliye Bakanı Schaefer intihar etti

EVLİ ve iki çocuk babası 54 yaşındaki Schaefer’in öldüğünü savcılık dün akşam saat 21.00 sıralarında duyurdu. Schaefer’in cesedinin ise dün sabah saat 10.20 sıralarında Hochheim’daki Hochheim kentindeki hızlı tren hattında raylarının olduğu bölgede bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, tanınmaz haldeki cesedi görünce polise haber verdi. Polis de cesedi olay yerinden alarak adli tıpa kaldırdı. Cesedin kime ait olduğu yara izleri nedeniyle ilk etapta belirlenemedi. Daha sonra ölen kişinin Maliye Bakanı Schaefer olduğu anlaşıldı. Olay yerinde ve ceset üzerinde yapılan incelemede Schaefer’in intihar ettiği belirlendi. Schaefer’in neden intihar ettiğiyle ilgili henüz bir bilgi verilmedi. 10 YILDIR MALİYENİN BAŞINDA

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, yakın arkadaşı Schaefer’ın ölümüyle ilgili “Hepimizi şoke etti” değerlendirmesinde bulundu. Başbakanlığa ait Twitter hesabından Bouffer’ın şu mesajı yayımlandı: “Derin üzüntü ve büyük şaşkınlık içindeyiz. Thomas Schaefer’in ani ve beklenmedik ölümüne kimse inanmıyor. Şimdi hepimiz onun ailesinin acısını paylaşmak zorundayız. Ailesine bu zor dönemde güç diliyoruz.”

CDU içinde etkili isimlerin başında gelen Schaefer, 2010’dan beri Hessen Eyalet Maliye Bakanlığı görevini sürdürüyordu. Kabinenin en tecrübeli isimlerinden biri olan Schaefer, Bouffer’dan sonra başbakanlık için adı geçen en güçlü adaydı. Koronavirüs krizi nedeniyle son dönemlerde sık sık basının karşısına geçen Schaefer, kriz yaşayan işletmelere yönelik yapılacak mali desteği açıklıyordu. Schaefer, salı günü eyalet meclis oturumuna da katılmıştı.