‘Hessen hükümeti dışlamayı tercih etti’

SPD milletvekili Turgut Yüksel, CDU ile Yeşiller arasındaki koalisyon hükümetine çağrı yaparak çok dilliliği teşvik etmesini istedi. Yüksel, “Türkçe ve Yunanca’nın takdir edilmemesi, toplumda reddedilme duygusunu teşvik ettiği için yıkıcı bir siyasi sinyaldir” dedi. Göçmen topluluklarının güvenini yeniden kazanmanın Hessen eyalet hükümetinin görevi olduğunu belirten Yüksel, “Hanau’da saldırısında ve NSU cinayetleri soruşturmasında devletin başarısız olması, Hessen’de bir arada yaşamanın temellerini sarstı. Özellikle Türkiye kökenli insanlar orada saldırıya uğradı” dedi.

SPD Meclis Grubu’nun Türkçe veya Yunanca gibi Hessen’de sıklıkla konuşulan dillerin okullarda ikinci veya üçüncü yabancı dil olarak sunulmasını savunduğunu kaydeden Yüksel, şunları söyledi: “Eyalet hükümetinin, ebeveynlerin ve çocukların ihtiyaçlarını temel alan yabancı dil sunumunu modernize etmek için bir konsepte ihtiyacı var. Ancak ne yazık ki, CDU-Yeşiller hükümeti, Hessenlilerin hayatının gerçekliğinden kopmuş durumda. SPD Meclis Grubu olarak bizler için halk arasında sıklıkla konuşulan dillere değer vermek fırsat eşitliği ve ayrımcılığın azaltılması meselesidir. Ne yazık ki eyalet hükümeti şimdiye kadar göreceli bir dışlamayı tercih etti. Sadece çeşitlilikten bahsediyor ancak bunun gerekliliği konusunda hareket etmiyor.”