Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, görevi bırakıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zelenskiden Putine flaş çağrı: Müzakere masasına oturalımZelenski'den Putin'e flaş çağrı: Müzakere masasına oturalım#Rusya
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyiSavaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'#RUSYA
Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobilde ekolojik felaket korkusuUkrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobil'de ekolojik felaket korkusu!#RUSYA
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli#Erdoğan
Basın toplantısına damga vuran anlar Lavrovdan CNN muhabirine sert tepkiBasın toplantısına damga vuran anlar! Lavrov'dan CNN muhabirine sert tepki#RUSYA
Kiev Tren Garında panik anları... Halk sığınaklara kaçıyorKiev Tren Garı'nda panik anları... Halk sığınaklara kaçıyor#Kiev
Rus tankı sivil aracı ezdi Ukraynadan inanılmaz görüntüler...Rus tankı sivil aracı ezdi! Ukrayna'dan inanılmaz görüntüler...#Ukrayna
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Akılalmaz olay: Şaka faciayla bitti Komaya girdi, yaşam mücadelesi veriyorAkılalmaz olay: Şaka faciayla bitti! Komaya girdi, yaşam mücadelesi veriyor#Şaka
Rusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurduRusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke! Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurdu?#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştıUkrayna'dan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı!#Ukrayna
Rusyaya tepkiler devam ediyor Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...Rusya'ya tepkiler devam ediyor! Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...#Rusya
Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasındaÜnlü oyuncu Ukrayna'da savaşın ortasında#Sean Penn
Aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyorAslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor#Kanye West
HABERLERAvrupa Haberleri

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, görevi bırakıyor

#Almanya#Volker Bouffier#Hessen Eyalet Başbakanı
Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, görevi bırakıyor

Hessen eyalet Başbakanı Volker Bouffier, 31 Mayıs’ta görevi bırakacağını açıkladı. Aynı zamanda Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Hessen Eylet Teşkilatı Başkanı olan Bouffier, bu kararı geçen yıl Temmuz ayında verdiğini de söyledi.

Haberin Devamı

2010 yılından beri eyalet başbakanlığı yapan 70 yaşındaki Volker Bouffier, görevi yeni nesillere devredeceğinden dolayı memnuniyet duyduğunu vurguladı. Partisinin Fulda’da düzenlenen geleneksel ‘Künzeller Buluşması’nda kararını ilan eden Bouffier, kendisinin yerine CDU’lu Hessen Eyalet Parlamentosu Başkanı Boris Rhein’ın görev almasını önereceğini de açıkladı.

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, görevi bırakıyor

YENİ GENEL BAŞKAN HAZİRANDA BELİRLENECEK
Volker Bouffier, Hessen’de Yeşiller’le ortaklık eden CDU’nun gelecek yıl sonbaharda yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerine yeni bir liderle katılmasını istediği için böyle bir karar aldığını belirtti. Yeni eyalet başbakanının 31 Mayıs’ta yapılacağı ve CDU Hessen Eyalet Teşkilatı Genel Başkanı’nın da haziran ayında belirleneceği söyledi.

Haberin Devamı

 

BOUFFIER KİMDİR?
Volker Bouffier 18 Aralık 1951’de Giessen’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte yaptı. Liseyi bitirdikten sonradayım kentteki Justus-Liebig Üniversitesi’nde hukuk öğrenimini tamamladı. Bir süre aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştı. Öğrencilik sırasında CDU gençlik kolları Genç Birlik’te (JU) aktif görev aldı. 1987-1994 yIllarında JU’nun Hessen EyAlet Teşkilatı başkanlığını yaptı. 1982-1987 yIllarında Hessen Eyalet Parlamentosu milletvekili olarak görev alan ve 1991’den beri aralıksız olarak milletvekilliği yapan Bouffier, 1999-2010’da Eyalet İçişleri Bakanlığı’nı üstlendi. 2010 yIlında da dönemin Hessen Eyalet Başbakanı Roland Koch’un istifası üzerine hem CDU Eyalet Teşkilatı hem de Eyalet Başbakanlığı görevini üstlendi.

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, görevi bırakıyor

RHEIN KİMDİR?
Boris Rhein, 2 Ocak 1972’de Frankfurt’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi aynı kentte yaptı. Liseyi bitirdikten sonra Frankfurt’taki Johann-Wolfgang- Goethe Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü.

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, görevi bırakıyor

Haberin Devamı

Daha sonra avukatlık yaptı. 1990 yalında CDU gençlik teşkilatı JU’da aktif görev aldı ve 1999-2006 yıllarında milletvekilliği yaptı. Daha sonra yeniden avukatlığa döndü ve 2013 yılında yeniden milletvekili seçildi. 2014-2017 yıllarında Hessen Bilim ve Kültür Bakanlığı yaptı. 2018 yılından beri de Hessen Eyalet Parlamentosu başkanı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Volker Bouffier#Hessen Eyalet Başbakanı

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya