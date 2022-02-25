Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, görevi bırakıyor

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2010 yılından beri eyalet başbakanlığı yapan 70 yaşındaki Volker Bouffier, görevi yeni nesillere devredeceğinden dolayı memnuniyet duyduğunu vurguladı. Partisinin Fulda’da düzenlenen geleneksel ‘Künzeller Buluşması’nda kararını ilan eden Bouffier, kendisinin yerine CDU’lu Hessen Eyalet Parlamentosu Başkanı Boris Rhein’ın görev almasını önereceğini de açıkladı.

YENİ GENEL BAŞKAN HAZİRANDA BELİRLENECEK

Volker Bouffier, Hessen’de Yeşiller’le ortaklık eden CDU’nun gelecek yıl sonbaharda yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerine yeni bir liderle katılmasını istediği için böyle bir karar aldığını belirtti. Yeni eyalet başbakanının 31 Mayıs’ta yapılacağı ve CDU Hessen Eyalet Teşkilatı Genel Başkanı’nın da haziran ayında belirleneceği söyledi.

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BOUFFIER KİMDİR?

Volker Bouffier 18 Aralık 1951’de Giessen’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte yaptı. Liseyi bitirdikten sonradayım kentteki Justus-Liebig Üniversitesi’nde hukuk öğrenimini tamamladı. Bir süre aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalıştı. Öğrencilik sırasında CDU gençlik kolları Genç Birlik’te (JU) aktif görev aldı. 1987-1994 yIllarında JU’nun Hessen EyAlet Teşkilatı başkanlığını yaptı. 1982-1987 yIllarında Hessen Eyalet Parlamentosu milletvekili olarak görev alan ve 1991’den beri aralıksız olarak milletvekilliği yapan Bouffier, 1999-2010’da Eyalet İçişleri Bakanlığı’nı üstlendi. 2010 yIlında da dönemin Hessen Eyalet Başbakanı Roland Koch’un istifası üzerine hem CDU Eyalet Teşkilatı hem de Eyalet Başbakanlığı görevini üstlendi.

RHEIN KİMDİR?

Boris Rhein, 2 Ocak 1972’de Frankfurt’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi aynı kentte yaptı. Liseyi bitirdikten sonra Frankfurt’taki Johann-Wolfgang- Goethe Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördü.

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Daha sonra avukatlık yaptı. 1990 yalında CDU gençlik teşkilatı JU’da aktif görev aldı ve 1999-2006 yıllarında milletvekilliği yaptı. Daha sonra yeniden avukatlığa döndü ve 2013 yılında yeniden milletvekili seçildi. 2014-2017 yıllarında Hessen Bilim ve Kültür Bakanlığı yaptı. 2018 yılından beri de Hessen Eyalet Parlamentosu başkanı.