Hessen Emniyet Müdürü istifa etti
Hessen polisinin karıştığı ırkçı tehdit mektuplarıyla ilgili skandallar sonunda istifa getirdi. Hessen Eyaleti Emniyet Teşkilatı Başkanı Udo Münch istifasını verdi, İçişleri Bakanı Peter Beuth da bu istifayı kabul etti.
64 yaşındaki Münch, NSU 2.0’ imzalı mektuplarda ölümle tehdit edilen Sol Parti Hessen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Janine Wissler’i kişisel bilgilerinin Hessen’de üç ayrı karakolun bilgisayarından araştırıldığını İçişleri Bakanlığı’ndan saklamakla itham ediliyor. Gelişmeler üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Beuth ise, “Polis sistemlerindeki verilerin sogulanması ve bunun ardından o kişilerin tehdit edilmesi çok çirkin. Ben geçen hafta çarşamba günü konuyla ilgili bilgilendirildim. Üç olayla ilgili soruşturma sürüyor” dedi.
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