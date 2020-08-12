Hesabın yarısını devlet ödeyecekti... Adisyonlar geldi...

HAZİNE’den yapılan açıklamaya göre bir haftada hesabın yarısını ödemesi için hükümete 10 milyon 540 bin 349 adisyon gönderildi. Tüketici harcama uygulaması Yolt’un verilerine göre, dışarıda yemek yiyenlerin sayısında haftalık yaklaşık yüzde 15 artış oldu. Ancak yine de restoran müşterisi sayısının geçen yıla kıyasla yarıya daha az olduğu belirtiliyor.

Kampanya için 500 milyon sterlin ayırdıklarını açıklayan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, “Çok sayıda İngiliz dışarıda yemek yiyor. Ve sadece büyük bir indirim almakla kalmıyorlar, bu sektörde istihdam edilen yaklaşık iki milyon kişiye destek oluyorlar” dedi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR

Kampanyanın başlamasıyla birlikte, 24 saat açık marketleri ve restoranlarıyla ülke genelinde ‘Küçük İstanbul’ diye bilinen Harringay semti, son birkaç gündür son yılların en kalabalık dönemini yaşıyor. ‘Hala’, ‘Şelale’, ‘Antepliler’, ‘Gökyüzü’ gibi Türklere ait işletmelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Kampanyayı fırsata çeviren bazı kişiler ise yemekli doğum günü partisi bile düzenledi.

Programda ülke genelindeki 83 bin lokanta, pub ve kafelerde 20 sterline kadar olan hesapların 10 sterline kadar olan bölümü devlet tarafından karşılanıyor. Yemekle birlikte tüketilen ‘alkollü’ içecekler ve Take Away’ler ise kapsam dışı tutuluyor. Uygulama ağustos ayı boyunca pazartesi, salı ve çarşamba günleri geçerli.

