Hertha’nın başına Tayfun Korkut getirildi

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Hertha’dan yapılan açıklamada, “Mevcut durumun ayrıntılı bir analizinden sonra, Hertha BSC yönetimi Pal Dardai’nin görevine derhal son vermiştir. Aynı şekilde yardımcı antrenörler Andreas Zecke Neuendorf ve Admir Hamzağıć de görevlerinden alındı. Tayfun Korkut, mavi-beyaz takımımızın yeni teknik direktörü oldu. 47 yaşındaki Korkut’un yardımcı atrenörü İlja Aračićy olacak” denildi. Hertha BSC adına açıklama yapan Fredi Bobic, “Tayfun Korkut ile takıma yeni bir enerji vermek istiyoruz. Tayfun, bir takımı sadece istikrara kavuşturmakla kalmayıp, aynı zamanda titiz ve tutkulu çalışması ve futbol fikriyle de geliştirebileceğini geçmişte kanıtladı” dedi. Bobic, Pal Dardai’nin de zorlu dönemde takımın sorumluluğunu aldığını belirterek kendisine teşekkür etti.

Tayfun Korkut ise, “Fredi Bobic’e ve Hertha Berlin’den sorumlu diğer herkese güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Enerji doluyum ve bu heyecan verici görevi gerçekten dört gözle bekliyorum” dedi. Çocukluğunu ve gençliğini Almanya’da geçiren Korkut, Stuttgarter Kickers, Fenerbahçe, Real Sociedad, Espanyol, Beşiktaş ve Gençlerbirliği takımlarında oynadı. Korkut, 42 kez Türk Milli Takımı’nda forma giydi.