Hertha’nın antrenörü Levent Selim koronaya yenik düştü

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Hertha BSC kulübü ölüm haberini sosyal medya hesabından, “Hertha BSC, Levent Selim’in üzüntüsünü yaşıyor. 23 yaş altı takımımızın eski antrenörünü daha 48 yaşındayken hiç beklenmedik bir zamanda kaybettik. Düşüncelerimiz, ailesinin, yakınlarının ve dostlarının yanındadır. Barış içinde uyu Levent” satırlarıyla duyurdu. Bu yıl ağustos ayında Hertha BSC’den ayrılan ve sonbahar tatilinde Türkiye’ye giden Levent Selim’in orada Kovid-19’a yakalanıp yaşamını yitirdiği belirtildi.