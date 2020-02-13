Hertha Klinsmann defterini kapattı

Klinsmann istifa ederken uzun yılladır Hertha Berlin'in Sportif Direktörlük görevini sürdüren Michael Preetz'i hedef almıştı. İstifa sonrası sesiz kalan Hertha Berlin yönetimi perşembe günü basın toplantısı düzenledi. Kulüp Başkanı Werner Gegenbauer, sponsor Lars Windhorst ve Michael Preetz ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında Klinsmann'ın duygusal hareket ettiklerini söylediler. Windhorst “Jürgen Klinsmann'ın çok ani şekilde ayrılmasına üzüldüm. Benden özür diledi ve üzüntülerini iletti. Onunki çok duygusal bir tutumdu. Kulüpten ayrılma şekli bizim Klinsmann ile denetleme kuruluda ortak çalışmamızın mümkün olmadığını ortaya koydu. Ayrılma şekli kabul edilemez. Kendi inandırıcılığını yitirdi” dedi.

BU YAŞTA OLMAZ

Preetz ise Klinsmann'ın kulüpten ayrılma biçiminin rahatsız edici olduğunu söylerken “Yıllarca futbolcu ve sportif direktör olarak görev yatım. Çok insanla çalıştım. Böyle bir tutum hiç yaşamadım. Karşılıklı konuşma imkanı bile tanımadı” dedi.

Kulüp Başkanı Gegenbauer ise Klinsmann'ın suçladığı Preetz'e sahip çıktı. Gegenbauer “Klinsmann bizim en büyüt sportif danışman adayımızdı. Onun takındığı tutum genç yaşlarda birileri yaparsa tolerans göstermek mümkün. Ancak bu yaşta olmaz. Hertha'da kaos olduğu izlenimi doğdu. Ama benim edindiğim izlenim kulüp gayet sakin. Michael Preetz ve ekibine bunun için minnettarım” dedi.