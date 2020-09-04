Hertha Berlin'e seyirci izni çıktı

Bundesliga'nın Berlin temsilcisi Hertha Berlin, 25 Eylül'de Frankfurt ile oynanacak maça seyirci alınacağını açıkladı.

Hertha Berlin'in maçlarını oynadığı Berlin Olimpiyat Stadı'ın bulunduğu Charlottenburg Wilmersdorf İlçe Sağlık Dairesi, Hertha'nın stada 5 bin kişi alma talebini kabul etti. Hertha Berlin yönetimi, bin kişilik kontenjanı kendi kafilesi ve rakip Frankfurt kafilesi için ayırırken geriye kalan 4 bin kişilik kontenjan için ise bilet satacağını duyurdu.

Hertha Berlin ile E. Frankfurt arasındaki lig maçı 25 Eylül Cuma akşamı saat 20.30'da oynanacak. Hertha biletleri geçen yıl kombine alan ve kulüp üyesi olan taraftara satacak. Biletler online üzerinden satışa çıkarılacak. Geçen yıl kombinesi bulunan taraftarın 10 Eylül'e kadar başvurması istendi. Talep 4 bini aşarsa taraftarlar arasında kura çekilecek.