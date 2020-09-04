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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Hertha Berlin'e seyirci izni çıktı

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Hertha Berlin'e seyirci izni çıktı
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BUNDESLİGA'da RB Leipzig maçlarını seyircili oynamak için izin alan ilk kulüp olmuştu. Şimdi ikinci bir kulüp daha seyircisinin önünde maç oynama izni aldı.

Bundesliga'nın Berlin temsilcisi Hertha Berlin, 25 Eylül'de Frankfurt ile oynanacak maça seyirci alınacağını açıkladı.
Hertha Berlin'in maçlarını oynadığı Berlin Olimpiyat Stadı'ın bulunduğu Charlottenburg Wilmersdorf İlçe Sağlık Dairesi, Hertha'nın stada 5 bin kişi alma talebini kabul etti. Hertha Berlin yönetimi, bin kişilik kontenjanı kendi kafilesi ve rakip Frankfurt kafilesi için ayırırken geriye kalan 4 bin kişilik kontenjan için ise bilet satacağını duyurdu.

Hertha Berline seyirci izni çıktı

Hertha Berlin ile E. Frankfurt arasındaki lig maçı 25 Eylül Cuma akşamı saat 20.30'da oynanacak. Hertha biletleri geçen yıl kombine alan ve kulüp üyesi olan taraftara satacak. Biletler online üzerinden satışa çıkarılacak. Geçen yıl kombinesi bulunan taraftarın 10 Eylül'e kadar başvurması istendi. Talep 4 bini aşarsa taraftarlar arasında kura çekilecek.
Hertha Berline seyirci izni çıktı

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