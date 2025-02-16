Herten’de bıçaklı, baltalı kavga!

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Herten Polisi’nden yapılan açıklamaya göre dün (cumartesi) kent merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup erkek arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu, bıçakların çekildiği ve bir de baltanın kullanıldığı kavga sırasında ağır yaralanan 22 ve 28 yaşlarında iki kişi hastaneye kaldırıldı. 56 yaşında olan bir saldırgan olay yerine yakın bir kahvehanenin önünde yakalanarak gözaltına alınırken, baltalı saldırgan kayıplara karıştı. Görüntüsü videoya kaydedilen baltalı saldırganın polis tarafından arandığı, ancak henüz izine rastlanamadığı açıklandı. Bochum Savcılığı’nın devreye girdiği de belirtildi.