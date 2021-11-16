Hermannplatz’ın geleceğine halk karar verecek

Haberin Devamı

TÜRK nüfusunun yoğun olarak yaşadığı mahallede çok sayıda Türk esnaf da bulunuyor. Bölgede yaşayan Türklerin, mahallenin yeniden şekillendirilmesine katkı sağlaması isteniyor. Bu girişimle, yeniden yapılanacak olan mahallenin geleceğinde bir anlamda bölge halkı da görüş belirterek söz sahibi olacak. Yeni yapılanma bölgenin gelecekte ekonomik ve sosyal yapısını şekillendirecek. ‘Hermannplatz’ın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili ana tartışma konusunu ise 1930’larda Berlin’in en büyük alışveriş merkezi olan Karstadt oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı’nda yıkıldıktan sonra 1960’larda yeniden inşa edilen Karstadt, eski günlerinden uzak. 1970’li yıllarda Karstadt’da meslek eğitimi aldıktan sonra kariyer yaparak uzun süre burada yöneticilik yapan Berlinli iş insanı Doğan Azman, Berlinli Türkleri, senatonun halkın görüşünü almak için başlattığı girişime katılmaya çağırdı. Alınacak kararlarla bölgenin geleceğinin şekilleneceğini ifade eden Azman, şunları söyledi:

‘GECE DOLAŞILMIYOR’

“Hermannplatz’ın bir kısmı Kreuzberg ve bir kısmı Neukölln ilçesi sınırları içinde kalıyor. İki ilçenin kesişim noktasında ve ticaretin de en yoğun bölge. Burada çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Küçük, büyük çok sayıda esnafımız var. Bölge son 10 yılda değer kaybetti. Sosyal bakımdan geriledi. Bu doğal olarak girişimcileri etkiliyor. Karstadt’ın modernleştirilmesi bölgeyi yeninde hareketlendirecektir. Projeye karşı olanlar kira artışını gerekçe gösteriyor. Kira artışı Berlin genelinde bir sorun. Sadece bir mağazanın yıkılıp yeniden yapılması kira artışını ne kadar etkileyebilir. Son yıllarda bölge suç istatistiklerinin arttığı bir yere dönüştü. Geceleri güvenli bir şekilde dolaşamıyorsunuz. Bu nedenle bölgenin yeniden yapılanması çok şey kazandıracaktır.”

Haberin Devamı