Hermannplatz’ın geleceğine halk karar verecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcülYeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcül#Salgın
Kimler hatırlatma aşısını yaptırmalı 3. doz ne kadar koruyacak 11 SORU 11 CEVAPKimler hatırlatma aşısını yaptırmalı? 3. doz ne kadar koruyacak? 11 SORU 11 CEVAP#Koronavirüs
Dünya Kupası için sevindiren olasılık Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...Dünya Kupası için sevindiren olasılık! Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...#A Milli Takım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti#Başak Cengiz
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridirMHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir#MHP
Bakan Elvandan döviz kuru ve enflasyon mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı#Lütfi Elvan
Hakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayıHakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu! Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayı#Koronavirüs
ABD savaş uyarısı yapmıştı... Rusyadan flaş hamleABD savaş uyarısı yapmıştı... Rusya'dan flaş hamle! #RUSYA
Koronada yeni umut ışığı... Ölümleri durdurduKoronada yeni umut ışığı... Ölümleri durdurdu!#Koronavirüs
Pes dedirten olay Şoför isyan etti: Yazıklar olsun'Pes' dedirten olay! Şoför isyan etti: Yazıklar olsun#Hatay
Ünlü iş insanına adli tıptan şok DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...Ünlü iş insanına adli tıptan şok! DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...#Ali Ünal
Kimse bunu beklemiyordu İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...Kimse bunu beklemiyordu! İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...#Türkiye
Eleştiri yağdı: Benim düğünüme gelse kovarımEleştiri yağdı: 'Benim düğünüme gelse kovarım'#Kendall Jenner
19 yaş küçük eşinden boşanıyor19 yaş küçük eşinden boşanıyor!#Ahmet Dursun
Biden imzaladı, kayıplar arttı Kripto paralara rapor darbesiBiden imzaladı, kayıplar arttı! Kripto paralara rapor darbesi#Kripto Para
HABERLERAvrupa Haberleri

Hermannplatz’ın geleceğine halk karar verecek

#Almanya#Hermannplatz#Doğan Azman
Hermannplatz’ın geleceğine halk karar verecek

Berlin’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg-Neukölln ilçesindeki ‘Hermannplatz’ın geleceğini semt sakinleri belirleyecek. Meydanın yeniden yapılandırılması için bir girişim başlatan Berlin Senatosu, ‘www.mein.berlin.de’ adlı sayfada vatandaşların görüşlerini alıyor.

Haberin Devamı

TÜRK nüfusunun yoğun olarak yaşadığı mahallede çok sayıda Türk esnaf da bulunuyor. Bölgede yaşayan Türklerin, mahallenin yeniden şekillendirilmesine katkı sağlaması isteniyor. Bu girişimle, yeniden yapılanacak olan mahallenin geleceğinde bir anlamda bölge halkı da görüş belirterek söz sahibi olacak. Yeni yapılanma bölgenin gelecekte ekonomik ve sosyal yapısını şekillendirecek. ‘Hermannplatz’ın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili ana tartışma konusunu ise 1930’larda Berlin’in en büyük alışveriş merkezi olan Karstadt oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı’nda yıkıldıktan sonra 1960’larda yeniden inşa edilen Karstadt, eski günlerinden uzak. 1970’li yıllarda Karstadt’da meslek eğitimi aldıktan sonra kariyer yaparak uzun süre burada yöneticilik yapan Berlinli iş insanı Doğan Azman, Berlinli Türkleri, senatonun halkın görüşünü almak için başlattığı girişime katılmaya çağırdı. Alınacak kararlarla bölgenin geleceğinin şekilleneceğini ifade eden Azman, şunları söyledi:

Hermannplatz’ın geleceğine halk karar verecek

Berlinli iş insanı Doğan Azman

‘GECE DOLAŞILMIYOR’
“Hermannplatz’ın bir kısmı Kreuzberg ve bir kısmı Neukölln ilçesi sınırları içinde kalıyor. İki ilçenin kesişim noktasında ve ticaretin de en yoğun bölge. Burada çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Küçük, büyük çok sayıda esnafımız var. Bölge son 10 yılda değer kaybetti. Sosyal bakımdan geriledi. Bu doğal olarak girişimcileri etkiliyor. Karstadt’ın modernleştirilmesi bölgeyi yeninde hareketlendirecektir. Projeye karşı olanlar kira artışını gerekçe gösteriyor. Kira artışı Berlin genelinde bir sorun. Sadece bir mağazanın yıkılıp yeniden yapılması kira artışını ne kadar etkileyebilir. Son yıllarda bölge suç istatistiklerinin arttığı bir yere dönüştü. Geceleri güvenli bir şekilde dolaşamıyorsunuz. Bu nedenle bölgenin yeniden yapılanması çok şey kazandıracaktır.”

Haberin Devamı

Hermannplatz’ın geleceğine halk karar verecek
Signa Group, Karstadt mağazasını yıkıp İkinci Dünya Savaşı öncesindeki mimari yapısıyla yeniden şekillendirmek istiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Hermannplatz#Doğan Azman

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Avrupa ve Asyada yeni salgın alarmı... Ölüm oranı yüzde 50den fazla

Avrupa ve Asya'da 'yeni salgın' alarmı... Ölüm oranı yüzde 50'den fazla!

#Salgın