Herkes şokta! Dilini yuttu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında RB Leipzig'ın sahasında Tottenham'ı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı maçta korkunç bir sakatlık yaşandı.



RB Leipzig'in savunma oyuncusu Nordi Mukiele, taraftlı tarafsız herkesin yüreklerini ağza getirdi.

22 yaşındaki savunma oyuncusu, maç esnasında dilini yuttu. Takım arkadaşlarından ilk müdahale

Yerde bilinci kapalı bir şekilde yatan yıldız oyuncunun imdadına ilk olarak takım arkadaşları yetişti. Daha sonra sahaya giren sağlık ekipleri Mukiele'ye tıbbi yardımda bulundu. Sedye ile saha dışına taşınan oyuncu hemen hastaneye götürüldü. Fransız oyuncu, korkunç olaya kadar Tottenham'a karşı müthiş bir oyun sergilemişti. Mukiele'nin kendine geldiği, durumunun iyi olduğu bildirildi.