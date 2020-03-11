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Avrupa
Haber Giriş: 11.03.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Herkes şokta! Dilini yuttu

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Herkes şokta! Dilini yuttu
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Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'in geçen yılın finalisti Tottenham'ı saf dışı bıraktığı karşılaşmada korkutan sakatlık yaşandı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında RB Leipzig'ın sahasında Tottenham'ı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı maçta korkunç bir sakatlık yaşandı.

Herkes şokta Dilini yuttu

RB Leipzig'in savunma oyuncusu Nordi Mukiele, taraftlı tarafsız herkesin yüreklerini ağza getirdi.
Herkes şokta Dilini yuttu

22 yaşındaki savunma oyuncusu, maç esnasında dilini yuttu.
Herkes şokta Dilini yuttu
Takım arkadaşlarından ilk müdahale
Yerde bilinci kapalı bir şekilde yatan yıldız oyuncunun imdadına ilk olarak takım arkadaşları yetişti. Daha sonra sahaya giren sağlık ekipleri Mukiele'ye tıbbi yardımda bulundu.
Herkes şokta Dilini yuttu
Sedye ile saha dışına taşınan oyuncu hemen hastaneye götürüldü. Fransız oyuncu, korkunç olaya kadar Tottenham'a karşı müthiş bir oyun sergilemişti. Mukiele'nin kendine geldiği, durumunun iyi olduğu bildirildi.

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