×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Herkesin gözün önünde kadını yaktı!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Kadın#YARALAMA
Herkesin gözün önünde kadını yaktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 15:27

Almanya’nın Thüringen eyaletine bağlı Gera kentinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, aynı tramvayda yoluculuk eden 46 yaşındaki bir kadının üzerine sıvı bir madde dökerek ateşe verip ağır yaraladı.

Haberin Devamı

Diğer yolcuların acil durum butonuna basması üzerine tramvayı durduran kondüktörün yangın söndürücüyle müdahalesi sayesinde alevler söndürülürken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Gera polisi ağır yaralanan kadına ilk tıbbi müdahalenin olay yerinde yapıldığını, ancak durumu çok ağır olduğu için helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Saldırganın izine rastlanamadığı ve saldırı nedeninin de henüz belirlenemediği belirtildi. Alevlerden diğer yolcuların etkilenmediği açıklandı.

Herkesin gözün önünde kadını yaktı


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Kadın#YARALAMA

BAKMADAN GEÇME!