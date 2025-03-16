Herkesin gözün önünde kadını yaktı!

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Diğer yolcuların acil durum butonuna basması üzerine tramvayı durduran kondüktörün yangın söndürücüyle müdahalesi sayesinde alevler söndürülürken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Gera polisi ağır yaralanan kadına ilk tıbbi müdahalenin olay yerinde yapıldığını, ancak durumu çok ağır olduğu için helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Saldırganın izine rastlanamadığı ve saldırı nedeninin de henüz belirlenemediği belirtildi. Alevlerden diğer yolcuların etkilenmediği açıklandı.