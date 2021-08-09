Herkesin gözü bu zirvede

GEÇEN yıl alınan tedbirlerde geç kalınmasına yönelik eleştiriler nedeniyle bu yıl vaka sayısı tavan yapmadan gerekli tedbirlerin alınması bekleniyor. Aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmemesinin de ele alınacağı zirvede, korona testlerinin de bundan böyle ücretli olması gündemde olacak. Federal Sağlık Bakanlığı’nın geçen hafta hazırladığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekim ayının ortasından itibaren testlerin ücretsiz olması önerilmişti. Zirvede bu konuda karar alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg eyalet başbakanları testlerin ücretli olmasını isterken, başbakan yardımcısı Olaf Scholz da bu yöndeki talebe destek verdi. Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil, “Sonbahardan itibaren aşı olmayanların test ücretlerini kendilerinin ödemesini doğru buluyorum. O zamana kadar herkesin ücretsiz aşı olma hakkı bulunuyor” dedi. Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann ise devletin sürekli olarak testleri finanse etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA

Zirvedeki en tartışmalı konuyu ise aşı olmayanlar oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı’nın önerisinde aşı olmayanların restoran, sinema, kafe, bar gibi mekânlara hızlı test yaptırsa bile alınmaması önerilmişti. Bu konuda siyasiler de ikiye bölünmüş durumda. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, aşı olmayanların teste rağmen kapalı mekânlara girişine izin verilmemesine karşı olduğunu belirtti. Hızlı testlerin yeteri kadar güvenilir olmadığını ifade eden Hamburg Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Tschentscher, aşı olmayanların ancak PCR testi yaptırmaları halinde kapalı mekânlara girişine izin verilmesi gerektiğini kaydetti. Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus de aşı olanların aşı olmayanlardan dolayı haklarının kısıtlanmasının kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

Zirvedeki bir diğer önemli konu da salgınla mücadele kapsamında insidans değerinin belirleyici olup olmaması. Önceki dönemde 100 bin nüfusa göre son 7 gün içindeki korona vaka sayısına bakılarak okulların da kapanmasına neden olan kısıtlama kararları alınmıştı. Ancak, bundan sonra aşılama oranı ve hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı da kısıtlama kararı alınırken belirleyici kriterler olacak.